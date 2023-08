„Today is the first day of the rest of my life, ok? Plecând de aici, vă imaginați că voi trăi”, a declarat fostul polițist, care purta pe cap o șapcă pe care scrie „police”.

Întrebat dacă va pleca din țară, Cristian Cioacă a răspuns: „Nu știu ce o să fac. Dacă v-ați pune în locul meu, n-aveți cum să știți”.

În ceea ce privește faptul că doar cumnatul său a venit să-l întâmpine la ieșirea din detenție, Cioacă a precizat: „Îmi doresc ca restul familiei să aibă o viață normală. Pentru mine viața n-a fost normală. Vă mulțumesc și lăsați-mă să-mi văd de viață”.

Tribunalul Argeș a decis astăzi, 22 august, eliberarea condiționată a fostului polițist Cristian Cioacă. Decizia instanței este definitivă.

Cioacă a ispăși mai puțin de 10 ani din condamnarea de 15 ani și opt luni de închisoare primită în 2014 pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu. Aceasta a dispărut în 2007, iar trupul său nu a fost găsit.

Avocata familiei Elodiei Ghinescu, Crina Radu, a declarat după ce instanța a decis eliberarea lui Cristian Cioacă, că, din punctul său de vedere, „nu este un semnal bun pentru societate pentru că a crescut numărul infracțiunilor săvârșite cu violență”.

Recomandări Cristian Cioacă va fi eliberat din închisoare, decizia este definitivă. Fostul polițist a executat aproape 10 ani pentru uciderea Elodiei Ghinescu

„Cristian Cioacă a devenit un model negativ în momentul în care a săvârșit acea faptă pentru că, ulterior, au fost și alte persoane care i-au urmat tiparul, (…) au omorât, au încercat să distrugă cadavrul, să-l ascundă, crezând că nu vor putea să răspundă din punct de vedere penal în lipsa cadavrului”.



Foto: captură arges-stiri.ro



