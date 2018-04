Au apărut primele imagini cu urmările atacului asupra Siriei. Statele Unite, Marea Britanie și Franța au lansat un atac asupra acestei țări ca răspuns la atacul chimic din urmă cu o săptămână, soldat cu zeci de morți. Peste 100 de rachete au fost lansate asupra țării, iar regimul sirian susține că multe dintre acestea au fost doborâte.

Pe rețelele de socializare au apărut primele imagini cu urmările atacului din Siria. Internauții au publicat imagini cu laboratorul științific din apropiere din Damasc, care a fost complet distrus. Acesta ar fi locul în care ar fi fost produse arme chimice și biologice.

