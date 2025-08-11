Șansele ca virusul Chikungunya să producă o pandemie

Virusul Chikungunya, transmis de țânțari, face ravagii în sudul Chinei, unde aproape 8.000 de persoane sunt infectate în provincia Guangdong.

Autoritățile din China au impus măsuri asemănătoare celor din vremea pandemiei de Covid-19.

Octavian P. Jurma, cercetător și biostatistician din Timișoara, a reacționat pe Facebook la valul de informații alarmiste care circulă în mediul online.

„Circulă pe net și e viral pe WhatsApp și alte rețele sociale o nouă sperietură epidemică cu virusul Chikungunya. Negaționiștii se mobilizează deja să lupte cu piepturile goale împotriva abuzurilor și carantinelor impuse de ‘guvernele asupritoare în ‘noua pandemie.”

Octavian P. Jurma spune clar: „Șansele ca virusul Chikungunya să producă o pandemie (epidemie globală) sunt zero, iar riscul pentru România este tot aproape de zero.”

Totuși, acesta subliniază că există „un mic potențial epidemic regional (cum este cea curentă din Guangdong, China, cu peste 8.000 de cazuri)”, motiv pentru care autoritățile din întreaga lume monitorizează situația.

„Orice autoritate națională sau regională responsabilă face eforturi să monitorizeze și să limiteze răspândirea acestui virus, în primul rând pentru a limita evoluția sa în forme mai virulente pentru om. Dacă va exista însă un val de Chikungunya în Europa, România va fi fără îndoială campioană la îmbolnăviri, așa cum este și în cazul altor boli infecțioase. Până atunci, există două amenințări epidemice reale și prezente pentru care ar trebui să ne facem mult mai multe griji: rujeola și COVID-19.”, a mai scris medicul din Timișoara.

China deployed "Health officials" on the streets of Foshan, China 🇨🇳 Supposedly to stop the new Chikungunya plague virus.



I'm sure these chemicals being sprayed are perfectly "safe and effective". pic.twitter.com/T8wUWeuw7R — DeepWebSlinger (@deepwebslinger) August 10, 2025

Cum se transmite Chikungunya

Specialistul explică de ce virusul nu are potențial pandemic:

„Nu se transmite prin aer, ci doar prin țânțari infectați din speciile Aedes aegypti și Aedes albopictus (Țânțarul Tigru Asiatic).”

„Nu se transmite de la om la om, deci cei infectați nu sunt direct contagioși.”

„Necesită climat cald și umed pentru ca țânțarii să se înmulțească.”

„Există deja vaccinuri aprobate împotriva Chikungunya.”

În România, țânțarii din specia Aedes albopictus sunt prezenți de mai bine de un deceniu, iar cei din specia Aedes aegypti au fost raportați din 2020 în bazinul Mării Negre, dar fără a fi confirmată prezența stabilă.

Simptomele bolii

Simptomele Chikungunya sunt mai intense decât cele provocate de virusul West Nile, deja răspândit în România, spune expertul.

Printre acestea se numără:

febră bruscă

dureri articulare severe (care pot dura luni)

erupții cutanate

oboseală

dureri musculare

„Complicațiile sunt însă mult mai rare, iar mortalitatea mult mai scăzută decât în cazul infecției cu virusul West Nile, care, pe de altă parte, are o simptomatologie mult mai blândă și este adesea asimptomatică. Riscul infecției crește, ca și în cazul COVID-19, la vârstnici și nou-născuți.”

„Există două amenințări epidemice reale pentru România”

Cercetătorul atrage atenția că populația ar trebui să fie mai îngrijorată de alte boli: „Până atunci, există două amenințări epidemice reale și prezente pentru care ar trebui să ne facem mult mai multe griji: rujeola și COVID-19.”

El critică lipsa de monitorizare epidemiologică: „La noi, monitorizarea virală nu se mai face în timp util nici pentru rujeolă și COVID-19, cu atât mai puțin pentru astfel de viruși.”

Situația în China: aproape 8.000 de cazuri confirmate

Potrivit presei chineze, virusul Chikungunya face ravagii în provincia Guangdong, unde peste 7.700 de persoane au fost infectate, iar orașul Foshan este epicentrul focarului. Cazuri izolate au fost confirmate și în Guangzhou, în alte localități din apropiere și chiar în Hong Kong.

Virusul este transmis de țânțarul tigru. Foto: Profimedia

Recent, Taiwanul a raportat primul caz confirmat de febră chikungunya, importată din China, potrivit Al Jazeera.

„Epidemia din Foshan și zonele înconjurătoare din provincia Guangdong s-a răspândit rapid și la o amploare fără precedent pentru China”, a declarat Roger Hewson, responsabil cu supravegherea virusului la Institutul Wellcome Sanger din Regatul Unit.

Autoritățile din China au introdus măsuri stricte:

înregistrarea clienților care cumpără medicamente pentru febră și dureri articulare

perioadă de automonitorizare de 14 zile pentru călătorii care vin din zone afectate

programe masive de combatere a țânțarilor, inclusiv folosirea de pești larvicizi și „țânțari elefant” care consumă larvele speciei tigru

„Este trist că negaționismul a devenit o mentalitate atât de răspândită, încât eforturile normale făcute de guvernul chinez de a limita răspândirea virusului fac înconjurul lumii la știri și pe rețelele sociale, de parcă am asista la debutul unei noi pandemii.”, a scris Octavian P.Jurma.

Europa, în alertă

OMS confirmă că virusul este prezent în 119 țări.

În 2025, Franța și Germania au raportat 31 de cazuri până în iulie, iar un caz recent din Alsacia, lângă granița cu Germania, a ridicat îngrijorări privind posibila transmitere locală.

În România au existat cazuri doar la persoane care s-au întors din Asia, fără transmitere locală confirmată.

Chiar dacă riscul unei pandemii cu virusul Chikungunya este „aproape de zero”, autoritățile trebuie să continue monitorizarea și combaterea țânțarilor vectori, mai ales în contextul schimbărilor climatice care extind zonele de risc.

„Limitarea răspândirii țânțarilor este o preocupare importantă și permanentă a autorităților de sănătate publică din întreaga lume. De exemplu, Aedes albopictus (Țânțarul Tigru Asiatic) transmite și Zika, Dengue și febra galbenă, pe lângă Chikungunya, iar lista poate continua și cu alte specii.”, subliniază Octavian Jurma.

