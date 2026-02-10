The Polymarket este o inițiativă a companiei de software pentru predicții bazate pe criptomonede, Polymarket, cunoscută pentru aplicația sa care permite utilizatorilor să parieze pe diverse subiecte, de la alegeri și date economice până la sport sau câștigătorii premiilor Oscar, relatează The Sun.

Conform companiei, magazinul, care se deschide pe 12 februarie, va fi complet aprovizionat, iar clienții nu vor fi obligați să cumpere nimic.

„O investiție reală și fizică în comunitatea noastră”, a declarat Polymarket pe platforma X.

„Marea deschidere a Polymarket va avea loc pe 12 februarie, la ora 12.00 ET”.

Adresa exactă a magazinului nu a fost încă făcută publică, iar detalii precum gestionarea aglomerației, limitele de produse per persoană sau reaprovizionarea nu au fost clarificate.

Cu ocazia deschiderii, Polymarket a donat un milion de dolari către Food Bank for NYC, conform organizației nonprofit. Se estimează că fiecare dolar donat va asigura aproximativ trei mese pentru locuitorii care se confruntă cu insecuritatea alimentară.

Inițiativa Polymarket vine în contextul discuțiilor despre prețurile alimentelor și accesibilitatea acestora. Primarul Zohran Mamdani a propus crearea unor magazine deținute de oraș în toate cele cinci cartiere, care să vândă produse la prețuri en-gros.

În timp ce propunerea sa are atât susținători, cât și critici, oferta Polymarket elimină complet costurile, oferind produsele gratuit.

