Șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat acest lucru într-un interviu exclusiv acordat jurnalistei VGTRK, Naila Asker-zade, scrie site-ul Rossia24.

„Nu respingem nicio formă de colaborare, nici bilaterală, nici trilaterală, președintele(Vladimir Putin, n.red.) a vorbit în repetate rânduri despre acest lucru”, a spus Lavrov.

Potrivit acestuia, principalul lucru este ca formatele interlaterale – 1+1, 1+2, formatele multilaterale – să fie incluse nu pentru ca „cineva să scrie despre ele în ziare dimineața, sau să le arate la televizor seara, sau apoi să bârfească pe rețelele de socializare, încercând să șteargă spuma propagandei, ci pentru a pregăti summiturile pas cu pas, începând de la nivelul experților și apoi parcurgând toți pașii necesari”.

„Aceasta este abordarea pe care o vom susține întotdeauna”, a conchis șeful Ministerului de Externe al Rusiei.

Pe 15 august, a avut loc în Alaska o întâlnire a liderilor Rusiei și Statelor Unite. Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a numit summitul din Alaska „foarte pozitiv”.

Pe 18 august, la Washington, Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și alți 7 lideri europeni, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. Trump a spus la finalul întâlnirilor că e nevoie de o discuție față în față între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, fie în format bilateral, fie trilateral.

