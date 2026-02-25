Misterul prințesei romane a fost elucidat odată cu descoperirea sicriului

Misterul vechi de un secol al „Prințesei din Bagicz” din Polonia, îngropată într-un sicriu din lemn descoperit în 1899, a fost elucidat. Studiul, publicat pe 9 februarie 2026 în revista „Archaeometry” și citat de Live Science, aduce noi informații despre perioada Romană în această regiune europeană.

Cum a fost descoperită prințesa romana în sicriul din trunchi de copac

Sicriul din trunchi de copac, unic pentru Epoca Fierului Romană, a fost găsit în satul Bagicz, nord-vestul Poloniei, după ce s-a prăbușit de pe o stâncă erodată.

În interiorul acestuia, arheologii au găsit scheletul unei femei adulte, alături de o broșă din bronz, un colier din mărgele de sticlă și chihlimbar, și o pereche de brățări din bronz. Femeia era așezată pe o piele de vită, iar stilul de înmormântare a condus la porecla de „Prințesa din Bagicz”.

Specialiștii consideră că sicriul s-a păstrat atât de bine datorită mediului umed în care a fost îngropat. În plus, atât sicriul, cât și capacul său au fost sculptate dintr-un singur trunchi de stejar. Detaliul face ca această descoperire să fie cu atât mai specială, concurând cu cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale anului 2025.

Căt de vechi era sicriul din trunchi de copac care a căzut de pe stâncă

În anii ’80, analiza artefactelor din mormânt a sugerat că femeia a murit între anii 110 și 160 d.Hr. Totuși, o analiză cu carbon efectuată în 2018 asupra unui dinte al femeii a indicat un interval de timp mult mai vechi, între 113 î.Hr. și 65 d.Hr.

Pentru a clarifica această discrepanță, o echipă de cercetători condusă de Marta Chmiel-Chrzanowska, arheolog la Universitatea din Szczecin, a utilizat analiza dendrocronologică pentru a data sicriul din lemn.

Comparând inelele de creștere ale lemnului cu secvențele cronologice din nord-vestul Poloniei, aceștia au concluzionat că stejarul din care a fost realizat sicriul a fost doborât în anul 120 d.Hr. „Este probabil ca sicriul să fi fost confecționat imediat după tăiere”, au explicat cercetătorii.

Detaliul care i-a indus pe cercetători în eroare când au găsit sicriul din lemn

Concluzia lor este că datarea cu carbon a dintelui a fost influențată de alimentația femeii sau de sursele de apă consumate.

Potrivit sursei citate mai sus, efectul rezervorului marin, care face ca organismele marine să pară mai vechi decât sunt în realitate din cauza carbonului mai vechi stocat în oceane, poate genera erori semnificative. De asemenea, o dietă bogată în produse marine poate determina discrepanțe de zeci sau sute de ani în datarea cu carbon a rămășițelor umane.

„Înmormântarea oferă o perspectivă rară asupra conservării sicrielor din lemn în cultura Wielbark, furnizând date valoroase despre practicile funerare și condițiile de mediu care au permis păstrarea materialelor organice”, au menționat cercetătorii în studiu.

Ce se știe până acum despre viața și moartea „Prințesei din Bagicz”

Deși data morții femeii a fost stabilită, rămân încă multe întrebări despre viața și cultura sa. Marta Chmiel-Chrzanowska a declarat pentru sursa citată mai sus că „femeia nu prezenta paleopatologii care să indice cauza morții”, dar suferea de osteoartrită, o afecțiune care poate fi atribuită suprasolicitării fizice.

Vârsta acesteia, estimată între 25 și 35 de ani, și prezența osteoartritei sugerează că femeia era mai degrabă o reprezentantă tipică a culturii Wielbark, decât o prințesă.

Cercetările continuă, iar Chmiel-Chrzanowska a anunțat: „Săptămâna viitoare merg la Varșovia pentru teste ADN” pentru a afla mai multe despre femeie. O primă încercare de analiză ADN a eșuat, însă echipa speră să obțină material din osul temporal fără a-l deteriora.

