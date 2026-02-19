Arestarea vine pe fondul unor tensiuni interne majore. Fratele regelui Charles al III-lea a fost acuzat că ar fi orchestrat o rețea de influență la Palat, folosindu-și propriile fiice drept informatoare pentru a rămâne ancorat în deciziile Casei Regale, după excluderea sa din viața publică.

„Spioni la palat”

Deși prințesa Beatrice (37 de ani) și prințesa Eugenie (35 de ani) s-au distanțat public de tatăl lor, surse din interiorul Palatului susțin că, în privat, cele două au rămas loiale acestuia, fiind „spionii de la Palat” ai tatălui lor.

„Andrew se bazează mult mai mult ca niciodată pe Beatrice și Eugenie pentru a-l ține la curent cu ce se întâmplă în familie. Îngrijorarea este că acestea au devenit canale pentru informații”, a declarat o sursă apropiată familiei regale.

Această dinamică a stârnit o nemulțumire profundă din partea prințului William și a soției sale, Catherine, prințesa de Wales. Eforturile de culise ale lui Andrew sunt văzute ca un risc direct la adresa eforturilor de reabilitare a imaginii monarhiei.

Potrivit apropiaților, deși Catherine și-a menținut calmul în public, „în privat, frustrarea ei este intensă”. Ea a investit ani în restabilirea încrederii publicului în instituție, iar orice implicare indirectă a lui Andrew este privită ca o subminare a acestei munci.

Astfel, deși William și Kate nu doresc marginalizarea prințeselor Beatrice și Eugenie, aceștia sunt hotărâți să blocheze orice influență a lui Andrew asupra deciziilor regale.

Pierderea titlurilor și exilul de la Royal Lodge

Tensiunile familiale s-au acutizat odată cu deciziile drastice luate în toamna anului trecut.

În octombrie 2025, fostul prinț a fost deposedat oficial de toate titlurile sale regale de către Palatul Buckingham, instituția anunțând că acesta va fi cunoscut de acum înainte drept simplul cetățean Andrew Mountbatten-Windsor.

În același timp, Andrew a fost obligat să părăsească reședința sa istorică, Royal Lodge din Windsor.

Umbra lui Jeffrey Epstein

Declinul lui Andrew a început în 2019, în urma unui interviu dezastruos acordat postului BBC, menit să clarifice relația sa cu miliardarul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru trafic sexual de minore.

Virginia Giuffre, o victimă a rețelei Epstein, l-a acuzat pe Andrew că ar fi agresat-o sexual când ea avea doar 17 ani.

Procesul civil intentat de Giuffre s-a încheiat printr-o înțelegere financiară uriașă, estimată la aproximativ 15 milioane de dolari, fără ca Andrew să-și recunoască însă vinovăția.

Fostul prinț a negat constant acuzațiile, iar Virgina Giuffre și-a luat viața în aprilie 2025, la 41 de ani.

Asocierea cu Epstein rămâne una dintre cele mai grave lovituri de imagine suferite vreodată de Casa Regală britanică.

