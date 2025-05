Prințul Harry a pierdut apelul privind securitatea în Regatul Unit

Nemulțumit de decizia de a i se reduce nivelul de protecție, Harry a intentat un proces împotriva Ministerului de Interne britanic. Curtea Supremă a decis inițial că nu a existat nicio ilegalitate în această decizie, dar prințul a contestat hotărârea la Curtea de Apel.

„Regatul Unit este casa mea. Regatul Unit este central pentru moștenirea copiilor mei și un loc în care vreau să se simtă acasă la fel de mult ca acolo unde locuiesc în prezent în SUA. Acest lucru nu se poate întâmpla dacă nu este posibil să-i ținem în siguranță când sunt pe teritoriul britanic”, a declarta Prințul Harry în timpul audierii din decembrie 2023.

De la plecarea în California în iunie 2020, Harry și Meghan au revenit în Regatul Unit cu mai multe ocazii, inclusiv pentru audieri legate de acest caz, pentru premiile WellChild și pentru aniversarea a 10 ani a Jocurilor Invictus.

Decizia Curții de Apel

Astăzi, trei judecători seniori ai Curții de Apel au respins apelul Prințului Harry privind aranjamentele sale de securitate.

Sir Geoffrey Vos, Master of the Rolls, a declarat: „Am concluzionat, după ce am studiat documentele detaliate, că nu pot spune că sentimentul de nemulțumire al ducelui s-a tradus într-un argument legal pentru contestarea deciziei Ravec (Comitetul Executiv Regal și VIP)”.

„Chiar dacă ar fi existat o analiză de risc de la Consiliul de Management al Riscului, aceasta ar fi confirmat probabil doar nivelurile de amenințare, vulnerabilitate și impact cu care Ducele de Sussex s-a confruntat când au fost efectuate analize de risc anterioare. Dar nu ar fi avut nimic de spus despre caracteristicile critice ale situației schimbate, și anume necesitatea securității de protecție pentru viitoare vizite incerte și apetitul Guvernului pentru risc”, a adăugat Vos.

Curtea de Apel a enumerat motivele pentru care președintele Ravec, Richard Mottram, nu a urmat politica, dar a avut motive întemeiate pentru a face acest lucru.

Printre acestea se numără sensibilitatea politică ridicată a domeniului și experiența neegalată a lui Richard și Ravec în protecția regală.

