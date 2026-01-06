Decizia ar urma să fie confirmată în câteva săptămâni

Ministerul de Interne britanic ar urma să confirme decizia în câteva săptămâni, potrivit surselor citate de Mail on Sunday. Ravec (Comitetul Executiv Regal și VIP), care stabilește cui ar trebui să i se atribuie gărzi de corp, și-a revizuit poziția, considerându-l pe ducele de Sussex în pericol și, prin urmare, îndreptățit la protecție, relatează Oggi.

Această schimbare vine după o lungă perioadă de dezbateri legate de siguranța ducelui în Regatul Unit.

În luna mai, Harry a pierdut apelul împotriva guvernului, care în 2020, după Megxit, îi refuzase agenți ai Scotland Yard. După acea decizie, ducele de Sussex a vorbit despre „o manevră de palat în stil vechi”, acuzând implicit și familia regală, care este consultată periodic de Ravec.

În septembrie, Harry i-a trimis o scrisoare ministrului de Interne, Shabana Mahmood, rugând-o să reanalizeze poziția guvernului.

Incidentul la care a fost expus prințul Harry la Londra

Unul dintre motivele care ar sta la baza noii decizii ar putea fi riscul la care Harry a fost expus în septembrie, la Londra. O femeie îl hărțuia online, îl amenința și a reușit să se apropie de duce în două rânduri, în timpul unor evenimente publice.

Ea a fost oprită în ultimul moment de garda privată a lui Harry. Din acest motiv, susține ducele, este prea periculos să-și aducă soția și copiii în Regatul Unit.

Însă, odată cu această decizie, totul se schimbă. Dacă va fi confirmată, Harry va beneficia automat de protecție din partea unor agenți înarmați ai Scotland Yard, special instruiți pentru securitatea membrilor familiei regale.

Astfel, va putea să îi aducă la Londra pe Meghan (dacă aceasta va dori) și pe copiii lor, Archie și Lilibet, care nu și-au mai văzut bunicul, pe regele Charles, și restul familiei din februarie 2022, cu ocazia Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a.

Situația nu a fost comentată public

Cu toate acestea, nici familia Sussex, nici guvernul britanic sau Palatul Buckingham nu au comentat public această situație.

„Este doar o formalitate. Suntem siguri că protecția a fost deja aprobată”, a declarat o sursă pentru Mail on Sunday.

„Dacă ați ști ce amenințări primesc Harry și copiii săi, ați înțelege de ce refuză să-i aducă până când siguranța lor nu este garantată”.

