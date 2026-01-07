„Acțiunea încalcă convențiile Națiunilor Unite”

Parlamentarul rus Leonid Sluţki, preşedintele comisiei pentru afaceri internaţionale a Dumei de Stat a Rusiei, a numit confiscarea navei de către SUA drept un act de „piraterie de secol XXI”. În acelaș timp, potrivit agenţiei de ştiri TASS, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord. Casa Albă însă a anunţat că aceştia ar putea fi judecaţi.

Sluţki a lansat acuzații grave la adresa Statelor Unite, afirmând că acțiunea încalcă dreptul maritim şi convenţiile Naţiunilor Unite. El a adăugat că referirile la regimul de sancţiuni nu pot fi o justificare pentru capturarea navei. „SUA acţionează din ce în ce mai mult în baza dreptului forţei, ignorând forţa dreptului”, a declarat deputatul.

La rândul său, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bordul petrolierului confiscat miercuri de forţele SUA, care au beneficiat şi de sprijin britanic, cerând să fie returnaţi „în patria lor”.

Totodată, au solicitat SUA să „asigure un tratament uman şi demn” cetăţenilor ruşi aflaţi la bordul petrolierului şi să nu „împiedice” întoarcerea acestora în Rusia.

Moscova monitorizează îndeaproape confiscarea navei Marinera de către SUA, a transmis TASS.

Donald Trump „nu se teme”

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că preşedintele Donald Trump „nu se teme” să continue confiscarea petrolierelor sancţionate, în ciuda îngrijorărilor că acest lucru ar putea agrava tensiunile cu Rusia şi China, relatează CNN.

„El va aplica politica noastră care este cea mai bună pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat ea reporterilor în timpul unei conferinţe de presă. „Asta înseamnă aplicarea embargoului împotriva tuturor navelor din flota fantomă care transportă ilegal petrol”, a spus Leavitt.

Comentariile au venit la câteva ore după ce armata americană a preluat controlul asupra a două petroliere, inclusiv nava sub pavilion rus pe care o urmărea de mai bine de două săptămâni.

Risc minimizat

Leavitt a minimizat riscul ca acest lucru să provoace o escaladare a tensiunilor între SUA şi Rusia, preecizând că Trump menţine o relaţie bună cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Cred că aceste relaţii personale vor continua”, a spus ea, adăugând că Trump a clarificat că această confiscare a petrolierelor sancţionate este „politica acestei administraţii şi că nu se teme să o pună în aplicare”.

Echipajul ar putea adus în Statele Unite și judecat

De asemenea, ea a precizat: „Reţinerea din această dimineaţă a unui petrolier urmărit în Oceanul Atlantic de Nord a fost efectuată în conformitate cu un mandat federal. Această navă face parte din flota-fantomă a Venezuelei şi transporta petrol, încălcând sancţiunile. Statele Unite şi preşedintele nu vor tolera acest lucru”. 

În plus, administraţia SUA ar putea aduce echipajul navei Mariner în Statele Unite pentru a fi judecat pentru posibile încălcări ale legii federale, având în vedere că a fost emis un mandat de arestare împotriva navei şi a echipajului său. 

Un nou potențial conflict pe fondul sancțiunilor

Departamentele americane ale Justiției și Securității Interne, în cooperare cu Departamentul Apărării, au anunțat miercuri confiscarea petrolierului M/V Bella 1 în Atlanticul de Nord, sub acuzația de încălcare a sancțiunilor impuse de Statele Unite, relatează Le Monde.

Acțiunea a fost realizată în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce nava a fost monitorizată și urmărită de vasul Gărzii de Coastă USCGC Munro, potrivit unui comunicat al Comandamentului European al SUA (EUCOM).

Situația creează un nou punct de tensiune între Washington și Moscova, pe fondul aplicării sancțiunilor americane împotriva transporturilor de petrol. Incidentul vine la doar câteva zile după o operațiune americană de mare amploare în Venezuela, în care autoritățile SUA au intervenit direct împotriva regimului de la Caracas.

Duminică, 4 ianuarie 2026, liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupa Delta a Statelor Unite și sunt judecați în New York, sub cinci capete de acuzare, printre care și narcoterorism.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Devastator ce iese la iveală în cazul celor doi bărbați, tată și fiu, care s-au aruncat de pe bloc, în Arad, la scurt timp după ce s-a aflat cine erau. Mărturia care schimbă cu adevărat absolut tot ce s-a știut până acum: „Dar pentru ce a făcut treaba asta? Avea..."
Viva.ro
Devastator ce iese la iveală în cazul celor doi bărbați, tată și fiu, care s-au aruncat de pe bloc, în Arad, la scurt timp după ce s-a aflat cine erau. Mărturia care schimbă cu adevărat absolut tot ce s-a știut până acum: „Dar pentru ce a făcut treaba asta? Avea..."
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Îți dai seama cine e în poze? FOTO
Unica.ro
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Îți dai seama cine e în poze? FOTO
Ozana Barabancea, noi detalii despre cum a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. Ce operații a făcut și la ce alimente a renunțat: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Elle.ro
Ozana Barabancea, noi detalii despre cum a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. Ce operații a făcut și la ce alimente a renunțat: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Libertateapentrufemei.ro
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Incident pe calea ferată, între Periș și Buftea. Un „Dorel” a tăiat cablurile de semnalizare
Știri România 07 ian.
Incident pe calea ferată, între Periș și Buftea. Un „Dorel” a tăiat cablurile de semnalizare
Accident cu șase victime, dintre care doi minori, în județul Neamț. Trei oameni au rămas încarcerați
Știri România 07 ian.
Accident cu șase victime, dintre care doi minori, în județul Neamț. Trei oameni au rămas încarcerați
Parteneri
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii
Adevarul.ro
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii
Ion Țiriac, aprecieri uriașe din partea lui Codin Maticiuc: ”A fost dispus să îi folosim imaginea în campaniile noastre”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, aprecieri uriașe din partea lui Codin Maticiuc: ”A fost dispus să îi folosim imaginea în campaniile noastre”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Elle.ro
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Urmează să facă nunta, dar a fost prins sărutându-se pasional cu o femeie celebră, într-un bar. Imaginea s-a viralizat
Unica.ro
Urmează să facă nunta, dar a fost prins sărutându-se pasional cu o femeie celebră, într-un bar. Imaginea s-a viralizat
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Ce face Adi Vasile în pauza de la filmările Survivor România 2026. Imaginile din Republica Dominicană
Stiri Mondene 07 ian.
Ce face Adi Vasile în pauza de la filmările Survivor România 2026. Imaginile din Republica Dominicană
Cătălin Zmărăndescu a spus motivul pentru care a acceptat să participe la Power Couple 2026. Cine l-a convins
Stiri Mondene 07 ian.
Cătălin Zmărăndescu a spus motivul pentru care a acceptat să participe la Power Couple 2026. Cine l-a convins
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
ObservatorNews.ro
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
GSP.ro
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
Parteneri
Cât costă în România treningul purtat de Maduro în momentul arestării. Stocul produsului s-a epuizat în mai multe țări
Mediafax.ro
Cât costă în România treningul purtat de Maduro în momentul arestării. Stocul produsului s-a epuizat în mai multe țări
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Redactia.ro
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Ce s-a aflat despre cei doi bărbați, tată și fiu, care au căzut de la etajul zece al unui bloc din Arad. Vecinii sunt în stare de șoc: ,,Aveau datorii în toate părțile”
KanalD.ro
Ce s-a aflat despre cei doi bărbați, tată și fiu, care au căzut de la etajul zece al unui bloc din Arad. Vecinii sunt în stare de șoc: ,,Aveau datorii în toate părțile”

Politic

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Politică 07 ian.
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Jucătoarea de la Arsenal care a atras atenția asupra sa, imediat după transfer. Ce au comentat oamenii
Fanatik.ro
Jucătoarea de la Arsenal care a atras atenția asupra sa, imediat după transfer. Ce au comentat oamenii
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York