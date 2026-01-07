„Acțiunea încalcă convențiile Națiunilor Unite”

Parlamentarul rus Leonid Sluţki, preşedintele comisiei pentru afaceri internaţionale a Dumei de Stat a Rusiei, a numit confiscarea navei de către SUA drept un act de „piraterie de secol XXI”. În acelaș timp, potrivit agenţiei de ştiri TASS, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord. Casa Albă însă a anunţat că aceştia ar putea fi judecaţi.

Sluţki a lansat acuzații grave la adresa Statelor Unite, afirmând că acțiunea încalcă dreptul maritim şi convenţiile Naţiunilor Unite. El a adăugat că referirile la regimul de sancţiuni nu pot fi o justificare pentru capturarea navei. „SUA acţionează din ce în ce mai mult în baza dreptului forţei, ignorând forţa dreptului”, a declarat deputatul.

La rândul său, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bordul petrolierului confiscat miercuri de forţele SUA, care au beneficiat şi de sprijin britanic, cerând să fie returnaţi „în patria lor”.

Totodată, au solicitat SUA să „asigure un tratament uman şi demn” cetăţenilor ruşi aflaţi la bordul petrolierului şi să nu „împiedice” întoarcerea acestora în Rusia.

Moscova monitorizează îndeaproape confiscarea navei Marinera de către SUA, a transmis TASS.

Donald Trump „nu se teme”

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că preşedintele Donald Trump „nu se teme” să continue confiscarea petrolierelor sancţionate, în ciuda îngrijorărilor că acest lucru ar putea agrava tensiunile cu Rusia şi China, relatează CNN.

„El va aplica politica noastră care este cea mai bună pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat ea reporterilor în timpul unei conferinţe de presă. „Asta înseamnă aplicarea embargoului împotriva tuturor navelor din flota fantomă care transportă ilegal petrol”, a spus Leavitt.

Comentariile au venit la câteva ore după ce armata americană a preluat controlul asupra a două petroliere, inclusiv nava sub pavilion rus pe care o urmărea de mai bine de două săptămâni.

Risc minimizat

Leavitt a minimizat riscul ca acest lucru să provoace o escaladare a tensiunilor între SUA şi Rusia, preecizând că Trump menţine o relaţie bună cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Cred că aceste relaţii personale vor continua”, a spus ea, adăugând că Trump a clarificat că această confiscare a petrolierelor sancţionate este „politica acestei administraţii şi că nu se teme să o pună în aplicare”.

Echipajul ar putea adus în Statele Unite și judecat

De asemenea, ea a precizat: „Reţinerea din această dimineaţă a unui petrolier urmărit în Oceanul Atlantic de Nord a fost efectuată în conformitate cu un mandat federal. Această navă face parte din flota-fantomă a Venezuelei şi transporta petrol, încălcând sancţiunile. Statele Unite şi preşedintele nu vor tolera acest lucru”.

În plus, administraţia SUA ar putea aduce echipajul navei Mariner în Statele Unite pentru a fi judecat pentru posibile încălcări ale legii federale, având în vedere că a fost emis un mandat de arestare împotriva navei şi a echipajului său.

Un nou potențial conflict pe fondul sancțiunilor

Departamentele americane ale Justiției și Securității Interne, în cooperare cu Departamentul Apărării, au anunțat miercuri confiscarea petrolierului M/V Bella 1 în Atlanticul de Nord, sub acuzația de încălcare a sancțiunilor impuse de Statele Unite, relatează Le Monde.

Acțiunea a fost realizată în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce nava a fost monitorizată și urmărită de vasul Gărzii de Coastă USCGC Munro, potrivit unui comunicat al Comandamentului European al SUA (EUCOM).

Situația creează un nou punct de tensiune între Washington și Moscova, pe fondul aplicării sancțiunilor americane împotriva transporturilor de petrol. Incidentul vine la doar câteva zile după o operațiune americană de mare amploare în Venezuela, în care autoritățile SUA au intervenit direct împotriva regimului de la Caracas.

Duminică, 4 ianuarie 2026, liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupa Delta a Statelor Unite și sunt judecați în New York, sub cinci capete de acuzare, printre care și narcoterorism.



