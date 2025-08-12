Prințul Paul: „Tabloul Sfântul Sebastian nu a fost luat de Regele Mihai în exil”

„Tabloul «Sfântul Sebastian» al pictorului El Greco nu a aparținut niciodată colecțiilor statului român. El a fost proprietatea privată a Majestății Sale Regele Carol al II-lea al României și a fost inclus în masa succesorală a acestuia prin decizia jurisdicției portugheze competente. A-l prezenta ca pe un bun public este inexact și lipsit de fundament juridic”, a transmis prințul Paul.

El a adăugat că informațiile vehiculate în presă, conform cărora Regele Mihai a luat cu el tabloul când a plecat din țară, cu acordul puterii comuniste, sunt false.

„Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă această afirmație. Dimpotrivă, documentele prezentate în instanță arată că tabloul a părăsit România cu încălcarea drepturilor succesorale asupra bunurilor private ale Regelui Carol al II-lea”, a precizat Paul de România.

Un tablou de El Greco din secolul al XVII-lea, care îl reprezintă pe Sfântul Sebastian cu trupul străpuns de săgeți, dispărut din patrimoniul României de aproximativ 50 de ani și blocat la casa de licitații Christies din New York, este în centrul unei dispute legale internaționale complexe.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

România, Dmitry Rybolovlev și prințul Paul se luptă pentru tabloul „Sfântul Sebastian” de El Greco

Tabloul, pictat în perioada 1610-1614 cu ulei pe pânză, are dimensiuni de 90,2 x 70,5 cm și a fost scos la licitație la începutul acestui an. Valoarea estimată este între 7 și 9 milioane de dolari.

Lucrarea este deținută în prezent de oligarhul rus Dmitry Rybolovlev, care a vrut să o vândă la începutul anului, dar tranzacția a fost anulată din cauza unor contestații făcute de România privind dreptul de proprietate.

Mai precis, celebra casă de licitații Christie’s a anulat licitația planificată pentru februarie „dintr-o precauție extremă”, după ce guvernul condus de fostul premier Marcel Ciolacu a revendicat tabloul pentru că face parte din colecția regală de artă a României. Acum, România face demersuri ca să recupereze capodopera.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Prințul Paul al României, un descendent controversat al familiei regale, susține și el că tabloul îi aparține. El a spus că tatăl său considera opera drept furată de regimul comunist, iar cazul se află în prezent pe rolul instanțelor din New York. Tatăl lui Paul este Carol Mircea Grigore, născut în 1920 și considerat fiul nelegitim al lui Carol al II-lea, rege al României din 1930 până la abdicarea sa în 1940 în favoarea fiului său, Mihai.

Recomandări Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video

Prințul Paul a fost condamnat în 2020 la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare în dosarul Ferma Băneasa și a fugit în Franța, de unde nu poate fi extrădat.

Istoricul tabloului „Sfântul Sebastian” de El Greco

Tabloul „Sfântul Sebastian” de El Greco a făcut parte din colecția regelui Carol I, fiind cumpărat în 1898 și lăsat moștenire Coroanei României la moartea sa, în 1914. Capodopera a devenit o piesă unică a patrimoniului cultural național.

Tabloul a fost în proprietatea Casei Regale a României între 1914 și 1947, iar în noiembrie 1947 a fost transferat, cu acordul guvernului, în proprietatea regelui Mihai I, potrivit casei de licitații Christies. Pe 30 decembrie 1947, Regele Mihai a fost însă obligat de regimul comunist condus de Petru Groza să abdice și a părăsit România pe 3 ianuarie 1948, într-un exil care a durat 45 de ani.

Fostul premier Ciolacu a susținut în ianuarie 2025 că tabloul a fost luat de regele Mihai când a plecat în exil: „Acest tablou alături de alte opere de artă au ieșit din România în 1947 și nu s-au mai întors de atunci niciodată în țară”.

Totuși, casa de licitații Christie’s a venit cu o altă variantă: „Pictura a rămas în țară până în 1976, când a intrat în colecția galeriei Wildenstein & Co. din New York”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE