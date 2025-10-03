Prințul William anunță schimbări importante în monarhie

Prințul de Wales a vorbit despre familie, tradiție și provocările vieții regale într-un interviu acordat actorului Eugene Levy la Castelul Windsor, pentru emisiunea „The Reluctant Traveller”, difuzată la Apple TV+, relatează BBC.

„Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda mea. Schimbarea definitivă și accept asta, mă bucur de această schimbare. Nu mă tem de ea, asta e partea care mă entuziasmează, ideea de a putea aduce o schimbare. Nu prea radicală, dar schimbări care cred că trebuie să se întâmple”, a precizat prințul William.

A oferit un tur al Castelului Windsor actorului Eugene Levy

Declarațiile au fost făcute în timp ce îi oferea lui Levy un tur al Castelului Windsor. Prințul a sosit pe un scuter electric, despre care a spus că îl folosește pentru a se deplasa prin castel.

În timpul turului, William a vorbit și despre istoria familiei sale, menționând: „Cred că, dacă nu ești atent, istoria poate deveni o povară și o ancoră în jurul tău și te poți simți sufocat și prea mult restricționat de ea”. El a adăugat că este important să trăim „aici și acum”.

Despre familie, tradiție și provocările vieții regale

Prințul William a subliniat importanța tradiției, dar a spus că este deschis să pună întrebări pentru a menține relevanța monarhiei.

„Există momente când te uiți la tradiție și te întrebi dacă este ea încă potrivită scopului său astăzi? Este încă lucrul corect de făcut? Încă facem și avem cel mai mare impact pe care l-am putea avea? Așadar, îmi place să pun lucrurile la îndoială, asta vreau de fapt să spun”, a precizat el.

Interviul a inclus și momente mai personale. Prințul și actorul au plimbat câinele familiei, Orla, în jurul Castelului Windsor și au discutat despre familie, copii, intruziunea presei și pasiunea prințului pentru echipa de fotbal Aston Villa.

William a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă familia sa: „Chestiile legate de familie mă copleșesc destul de mult. Știi, grijile sau stresul legate de partea familială a lucrurilor – asta chiar mă copleșește”.

La pub-ul local Two Brewers, aproape de castel, William și Levy au continuat discuția într-un cadru relaxat. Actorul a comandat o halbă de Guinness, iar prințul a ales un cidru dulce.

William a vorbit despre cum încearcă să le ofere copiilor săi un mediu sigur: „Încercăm să ne asigurăm că le oferim securitatea și siguranța de care au nevoie. Și suntem o familie foarte deschisă, așa că vorbim despre lucruri care ne deranjează și despre lucruri care ne frământă, dar niciodată nu știi pe deplin ce efecte secundare le poate avea”.

Prințul William a reflectat și asupra provocărilor vieții: „Știi că viața este trimisă să ne testeze și pe noi și cu siguranță poate fi o provocare uneori, iar a fi capabil să depășești asta este ceea ce ne face ceea ce suntem. Sunt atât de mândru de soția mea și de tatăl meu, pentru modul în care s-au descurcat tot anul trecut. Și copiii mei s-au descurcat excelent”.

Relația cu prințul Harry

Deși interviul nu a abordat starea actuală a relațiilor cu prințul Harry, William l-a menționat pe fratele său când a discutat despre experiența lor comună în familia regală.

„Sper să nu ne întoarcem la unele dintre practicile din trecut cu care am crescut eu și Harry. Și voi face tot ce pot să mă asigur că nu regresăm în această situație”, a spus el.

Actorul Eugene Levy, cunoscut pentru rolurile sale comice și pentru apariția sa în seria „American Pie”, a declarat pentru BBC că a fost impresionat de sinceritatea prințului:

„Pentru mine, a fost doar o conversație. Nu mă gândeam la asta ca la vreo știre. Îmi spunea ce gândea și am putut să avem puțină discuție. A fost o zi complet suprarealistă pentru mine”, a precizat actorul pentru BBC.

