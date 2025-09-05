Capturat la uzina metalurgică din Mariupol

Capturat la scurt timp după debutul invaziei invazia rusă din 2022, în timp ce apăra orașul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, Oleksandr Seștovski a fost eliberat pe 14 iunie 2025, ca parte a unui schimb de prizonieri.

La începutul invaziei, în primăvara lui 2022, orașul-port de la Marea Azov, care avea o populație de 480.000 de locuitori, a fost asediat brutal și a căzut după aproape 3 luni de rezistență. Mariupol, sud-estul Ucrainei, este acum controlat de ruși.

Experiența captivității l-a transformat dramatic. Înainte de capturare, bărbatul cântărea 103 kilograme și avea 1,87 metri înălțime. În captivitate, a pierdut 50 de kilograme (record) și 7 centimetri în înălțime din cauză că a stat zile în șir chircit sau culcat.

Cu 20 de ani mai bătrân, după eliberare

Când a fost eliberat, arăta cu 20 de ani mai bătrân, cu părul cărunt și o postură încovoiată. Partenera sa, Olena, abia l-a recunoscut.

Dacă nu am fi vorbit la telefon și dacă nu mi-ar fi spus că va veni acasă după ce va ieși din spital, nu l-aș fi recunoscut niciodată. Dar s-a apropiat, ne-am îmbrățișat și am văzut că sunt buzele lui, nasul lui și ochii lui căprui.

Cerere romantică în căsătorie

După eliberare, Sașa i-a cerut mâna Olenei într-un mod romantic. I-a compus un poem, l-a pus pe muzică și l-a cântat la chitară.

Câteva zile mai târziu, au cumpărat inele și s-au căsătorit pe 30 august, într-o ceremonie intimă, doar ei doi. Fără martori, fără prieteni sau familie.

Cuplul nu are încă planuri concrete, concentrându-se momentan pe recuperarea lui Olexandr. Încă se confruntă cu probleme de sănătate.

„Trebuie să devină mai puternic, pentru că merge foarte, foarte greu. Picioarele îi sunt încă umflate și este slab”, a explicat Olena.

În prezent, cuplul locuiește într-un mic apartament mic din capitala Kiev. Oleksandr a cerut să fie eliberat din armată.

Regim de detenție: 3 linguri de terci de ovăz, jumătate de ceașcă de ceai și două felii subțiri de pâine

Oleksandr nu vrea să vorbească despre i s-a întâmplat în captivitate. Vrea să uite totul cât mai repede posibil: „Captivitatea îi distruge pe tineri pentru că sunt mai vulnerabili, ceea ce nu prea se întâmplă în cazul persoanelor de peste 45 de ani, așa mi-a spus”, a explicat Olena.

Îi place să-mi repete că duce un rucsac plin de cărămizi în spate, experiența de viață.

Un camarad de-ai lui Seștovski, Ivan Petrovski, 30 de ani, capturat tot la Mariupol, a publicat, în mai, imagini care arată transformarea sa teribilă după eliberare: a slăbit 40 de kilograme în 1.037 de zile în captivitatea din Rusia:

Dacă Sașa nu a vorbit, Ivan a povestit regimul din detenție: a mâncat 3 linguri de terci de ovăz, jumătate de ceașcă de ceai și două felii subțiri de pâine”.