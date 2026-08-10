De-a lungul anilor, producătorul american a dominat autoritar nișa gadgeturilor de monitorizare sportivă, însă încercările sale de a intra pe piața de lifestyle au întâmpinat mereu un anumit scepticism din partea publicului obișnuit cu eleganța unui Apple Watch sau cu finisajele clasice ale celor de la Samsung.

Garmin Cirqa reprezintă, însă, cel mai matur și mai ambițios pas făcut de companie în direcția împăcării dintre cele două lumi, adică între monitorizarea fiziologică de înaltă precizie îmbinată cu un design rafinat, discret, adaptat pentru purtarea zilnică. Nu ar trebui comparat cu nici un smartwatch pentru că nu se pune problema să fie așa ceva.

Un fitness band pe care nici nu-l simți la mână

La prima vedere, Cirqa surprinde prin renunțarea totală la orice formă de display. Nu există panou AMOLED, nu există cifre, nu există nici măcar acea matrice simplă de LED-uri pentru notificări pe care o mai găseam la câteva dintre mai vechile fitness bands. Device-ul se prezintă sub forma unui pachet compact, integrat într-o carcasă ușoară „legată” de o curea textilă de înaltă calitate.

Profilul lui Garmin Cirqa. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Finisajele sunt premium, iar profilul redus și greutatea foarte mică fac ca brățara să fie extrem de confortabilă. După câteva zeci de minute de utilizare am și uitat c-o port la mână, iar asta e mare lucru, mai ales atunci când vrei să folosești Cirqa pentru monitorizarea somnului. Un singur buton fizic este poziționat pe margine, cu care poți declanșa manual activitățile sau să amâni alarmele.

Este o abordare radicală pentru Garmin, dar foarte bine executată, gândită, probabil, pentru a elimina oboseala digitală provocată de un ecran în plus, pe care îl porți la încheietură.

Garmin Connect, principala fereastră de interacțiune cu Cirqa

Iar lipsa totală a oricărui fel de ecran mută întreaga experiență de interacțiune cu Cirqa în aplicația Garmin Connect, acest lucru schimbând destul de mult obiceiul prin care analizezi datele despre propriul tău corp. În loc să fii verificat constant de alerte sau de numărul de pași în timp real, Cirqa funcționează ca un senzor discret care colecționează date în fundal.

Profilul lui Garmin Cirqa. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Aplicația traduce aceste informații în metrice cunoscute pentru utilizatorii ecosistemului Garmin, precum Body Battery, scorul de somn, starea HRV, nivelul de stres și pregătirea pentru antrenament (Training Readiness). Experiența este una destul de nouă și e dedicată celor care vor să își monitorizeze sănătatea fără a purta la mână un al doilea ecran.

Adevărata valoare a device-ului iese la iveală când aruncăm o privire spre suita de senzori cu care e dotat. Garmin a integrat senzorul optic de ritm cardiac Elevate, dublat de senzori pentru măsurarea temperaturii pielii și a saturației de oxigen. Precizia înregistrărilor pentru starea de odihnă, variabilitatea ritmului cardiac și fazele somnului este ridicată, oferind o imagine clară asupra recuperării fizice.

Deși pentru antrenamentele sportive nu include un modul GPS nativ, bazându-se pe GPS-ul conectat al telefonului pentru a înregistra traseele în aer liber, algoritmul intern de detectare automată a activităților funcționează foarte bine pentru mers, alergare sau alte exerciții uzuale. Eu am avut ceva probleme, însă, cu detectarea automată a unui antrenament de tenis, însă această problemă poate fi rezolvată destul de rapid tot cu ajutorul aplicației.

Autonomie bună a bateriei

Un alt aspect impresionant ale acestui gadget minimalist este autonomia bateriei. Fără un ecran luminos care trebuie alimentat constant, Cirqa oferă cu ușurință până la șapte zile de funcționare continuă cu o singură încărcare. Aceste cifre elimină complet anxietatea încărcării zilnice, pe care eu o am din cauza Apple Watch-ului pe care îl folosesc în paralel cu Cirqa, și permite colectarea neîntreruptă a datelor biologice de-a lungul întregii săptămâni, transformând monitorizarea somnului și a recuperării într-o rutină stabilă.

În plus, încărcarea se realizează prin cablul proprietar Garmin, deși un dock magnetic sau o variantă de încărcare wireless ar fi fost totuși preferat de către unii utilizatori.

Profilul lui Garmin Cirqa. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

În ceea ce privește performanța sportivă, absența ecranului impune anumite limitări. Deși poți monitoriza zeci de profile de activitate prin intermediul aplicației sau prin apăsarea butonului fizic, imposibilitatea de a verifica în timp real pe încheietură ritmul cardiac, ritmul de alergare sau timpul scurs poate fi un inconvenient pentru cei care fac antrenamente mai intense.

Cirqa este mai degrabă un instrument pasiv de evaluare a stării de sănătate și a „bateriei corporale” din timpul zilei, deși are și capacitatea destul de utilă de a transmite datele de ritm cardiac prin ANT+ și Bluetooth către un ciclocomputer Garmin Edge sau către diverse echipamente de fitness de la sală.

Plătești o dată, ai Cirqa pe viață

Un alt aspect foarte important în ecuația acestui produs este modelul de monetizare. Spre deosebire de principalii competitori din zona brățărilor de monitorizare fără ecran, cum este Whoop, Garmin Cirqa nu necesită un abonament anual obligatoriu pentru a-ți oferi acces la toate datele colectate și la analizele de bază din Garmin Connect.

Profilul lui Garmin Cirqa. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Doar cumperi device-ul și ai acces complet la metricele tale. Există și o opțiune de abonament suplimentar Garmin Connect+ pentru antrenamente ghidate avansate, dar funcțiile fundamentale de analiză a sănătății, somnului și pregătirii fizice, de care are nevoie toată lumea, sunt incluse complet în prețul inițial.

În plus, raportul calitate-preț poziționează Cirqa într-o zonă interesantă. Prețul de achiziție nu este tocmai mic pentru un tracker fără ecran, însă lipsa unui abonament anual îl face mult mai atractiv pe termen lung. Gadgetul vizează clar utilizatorii care doresc să beneficieze de algoritmii preciși de la Garmin pentru analiza stilului de viață, dar nu vor să poarte un smartwatch de dimensiuni mari.

Concluzie

Per total, pot să spun că sunt foarte mulțumit de Garmin Cirqa și că este un produs destul de ușor de recomandat. Deși prețul e puțin piperat, așa cum scriam mai devreme, de aproximativ 1.000 de lei, acest lucru pare preferabil pentru unele persoane, printre care mă număr și eu, atunci când alternativa cea mai apropiată din punct de vedere calitativ vine la pachet cu un abonament anual chiar mai scump.

Garmin Cirqa. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Pentru cei care caută un mod cât mai discret de a-și monitoriza somnul, sănătatea și sesiunile de sport, și care, poate, preferă să poarte un ceas tradițional fără să renunțe la toate beneficiile unui smartwatch, Cirqa este cu siguranță o alegere complementară de luat în calcul. În schimb, cei care caută un gadget extrem de proactiv și potrivit pentru sesiuni mai intense de activitate fizică, cel mai bine ar fi să se orienteze către device-uri Garmin consacrate.

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