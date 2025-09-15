Astra Vagoane Arad a solicitat Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) suspendarea procedurii până la soluționarea contestației. De asemenea, compania cere anularea refuzului Primăriei de a modifica cerințele din documentația de atribuire.

În documentul de 18 pagini depus la CNSC, Astra Vagoane Arad argumentează că cerințele achiziției conțin „o serie de aspecte de nelegalitate și incoerențe tehnice și/sau juridice”, conform News.ro.

Producătorul arădean susține că mai multe prevederi din caietul de sarcini „încalcă principiile care stau la baza organizării licitațiilor publice și de atribuire a contractelor de achiziție publică”.

Pe lângă suspendarea licitației, Astra Vagoane Arad solicită:

Obligarea Primăriei Ploiești să modifice cerințele din caietul de sarcini

Plata cheltuielilor de judecată aferente contestației

În prezent, procedura de achiziție a celor 20 de tramvaie pentru transportul public din Ploiești este suspendată până la soluționarea contestației de către CNSC.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE