Ministerul Comerțului de la Beijing susține că măsurile privind reindustrializarea Europei prin proiectul „Made în Europe” sunt „discriminatorii”, încalcă normele Organizației Mondiale a Comerțului și „dăunătoare” pentru schimburile comerciale și cooperarea dintre China și UE.

UE aplică „standardele duble tipice”, acuză un diplomat chinez, citat de Reuters sub condiția anonimatului.

Potrivit acestuia, Beijingul a trimis în această săptămână scrisori către departamentele Comisiei Europene responsabile de industrie și telecomunicații, însoțite de o listă cu măsurile pe care le vrea eliminate, iar misiunile diplomatice chineze din statele membre UE au fost însărcinate să transmită același mesaj guvernelor naționale. El nu a oferit informații privind eventualele contramăsuri luate în calcul de regimul de la Beijing.

„Legea privind accelerarea industrială” (IAA) a UE face parte dintr-un efort mai amplu de a ajuta industriile locale să concureze cu rivalii americani și chinezi, care nu se confruntă cu reglementările stricte și prețurile ridicate la energie din Europa.

Actul legislativ prevede cerințe privind conținutul de origine UE și emisiile reduse de carbon pentru produsele fabricate de industriile sensibile achiziționate prin proceduri de achiziții publice sau care beneficiază de subvenții pentru producție.

IAA urmăreşte să sporească crearea de valoare în UE, consolidând baza industrială în contextul creşterii concurenţei neloiale la nivel mondial şi al creşterii dependenţelor de furnizorii din afara UE în sectoare strategice. Prin urmare, aceasta reprezintă o strategie de sprijinire a creşterii economice, a prosperităţii şi a securităţii pe termen lung, notează Comisia Europeană, potrivit economica.net.

În acelaşi timp, UE rămâne una dintre cele mai deschise pieţe din lume şi încurajează o mai mare reciprocitate în achiziţiile publice, oferind un tratament egal ţărilor care oferă întreprinderilor europene acces la pieţele lor. Pentru alte intervenţii publice, în special scheme şi licitaţii publice, partenerii pot fi incluşi în domeniul de aplicare al IAA dacă au un acord de liber schimb sau o uniune vamală cu UE, notează Comisia Europeană.

Beijingul dorește eliminarea unor prevederi-cheie referitoare la cerințele privind originea, achizițiile publice și transferul de tehnologie.

În ceea ce privește noile norme de securitate cibernetică, UE intenționează să elimine treptat componentele și echipamentele provenite de la furnizori „cu risc ridicat” din sectoarele sensibile – o propunere criticată în special de gigantul chinez din domeniul telecomunicațiilor Huawei.

China vrea să nu fie inclusă în rândul „țărilor ce prezintă motive de îngrijorare în materie de securitate cibernetică”.

