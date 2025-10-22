Banca americană Goldman Sachs a semnalat luni riscurile crescânde pentru lanțurile de aprovizionare globale cu minerale critice, subliniind dominația Chinei în domeniul mineritului și rafinării, conform Reuters.

Dominație cvasi-totală

Într-o notă publicată luni, instituția arată că statul asiatic controlează 69% din exploatarea globală a minereurilor rare, 92% din rafinare și 98% din producția de magneți.

Aceste elemente au devenit un punct fierbinte în geopolitică, deoarece sunt esențiale pentru industriile de înaltă tehnologie și indispensabile în utilizări care variază de la baterii la cipuri, inteligență artificială și industria de apărare.

Minereurile rare au devenit un punct nevralgic în negocierile dintre China și SUA privind tarifele comerciale.

Miza de 150 de miliarde de euro

În timp ce piața minereurilor rare a fost evaluată la 6 miliarde de dolari anul trecut, fiind doar o fracțiune din dimensiunea pieței cuprului, care este de 33 de ori mai mare, banca a avertizat că o întrerupere de 10% în industriile dependente acestea ar putea duce la pierderi economice de 150 de miliarde de dolari.

Asta pe lângă presiunile inflaționiste alimentate de penuria de materii prime.

De ce e important

O mașină modernă necesită peste 100 de magneți, aproape orice sistem având nevoie de aceștia, de la ștergătoare la geamurile elctrice la componentele electrice sau de siguranță.

Mașinile electrice sunt și mai expuse, motoarele electrice și bateriile fiind dependente de magneți.

Baterii

Pe lângă minereurile rare, China domină producția de baterii pentru mașini electrice.

Statul asiatic are cei mai mare producători de baterii, în top 10 global fiind șase companii din China: CATL, BYD, dar și CALB, EVE Energy, Gotion și Svolt, conform Cnevpost.

Cipuri auto

Mai mult, pe lângă minereurile rare și baterii, există o dispută mondială în acest moment în privința unor cipuri pentru industria auto.

Acestea sunt realizate de către compania olandeză Nexperia, dar produse în China.

Cipurile în sinea lor nu sunt complicate sau avansate, dar producția a fost afectată de o dispută geopolitică.

Mai exact, Olanda a naționalizat compania în data de 30 septembrie, care e o subsidiară a companiei chineze Wingtech, citând îngrijorări privind proprietatea intelectuală.

În schimb, guvernul chinez a blocat exportul de cipuri.

Volkswagen a oprit producția modelelor Golf și Tiguan

Presa germană a scris recent că grupul german Volkswagen a oprit producția modelelor Golf și Tiguan din cauza problemei de alimentare cu aceste cipuri.

Grupul german a spus însă că pauza era dinainte programată și nu este legată de cipuri.

Însă criza globală cauzată de Olanda și China în privința Nexperia este în continuare nerezolvată.

Care sunt exact minereurile problematice

Goldman Sachs a semnalat samariul, grafitul, lutețiul și terbiul ca fiind deosebit de vulnerabile la restricțiile la export.

Samariul, utilizat în magneții rezistenți la căldură din samariu-cobalt, este esențial pentru industria aerospațială și de apărare. Perturbările în aprovizionarea cu lutețiu și terbiu, utilizate pe scară largă, prezintă, de asemenea, riscuri de pierderi ale PIB-ului.

Banca a evidențiat minereurile rare ușoare, precum ceriul și lantanul, ca viitoare ținte ale restricțiilor, întrucât China are un rol dominant în rafinare și exploatare minieră.

Producătorii occidentali precum Lynas Rare Earths și Solvay ar putea atenua penuria, a adăugat banca, dar dependența de China rămâne substanțială.

Țările occidentale se străduiesc să construiască lanțuri de aprovizionare independente cu minereuri rare și magneți, dar Goldman Sachs a identificat obstacole, de la raritatea geologică la complexitatea tehnologică și provocările de mediu.

Rare în afara Chinei și Myanmarului

Banca afirmă că elementele rare grele sunt deosebit de rare în afara Chinei și Myanmarului, majoritatea zăcămintelor cunoscute fiind mici, de calitate inferioară sau radioactive, în timp ce dezvoltarea de noi mine necesită între opt și zece ani.

Rafinarea lor necesită expertiză și infrastructură avansate, construcția acestora durând de obicei cinci ani, a afirmat banca.

Statele Unite și Australia au semnat un acord în privința minereurilor, dar rezultatele acestuia se vor vedea în ani.

În plus, producția de magneți în afara Chinei, deși în expansiune în SUA, Japonia și Germania, se confruntă cu constrângeri din cauza controlului Chinei asupra materiilor prime critice, cum ar fi samariul.

Goldman Sachs a sugerat acțiunile ca o modalitate pentru investitori de a gestiona riscurile de perturbare a aprovizionării cu pământuri rare, citând Iluka Resources, Lynas Rare Earths și MP Materials Corp, ca jucători cheie.

Probleme și la cobalt, petrol și gaze

Banca a prognozat un deficit în aprovizionarea cu oxid de neodim-praseodim (NdPrO), esențial pentru fabricarea magneților.

Dincolo de minereurile rare, Goldman Sachs a avertizat că mărfurile precum cobaltul, petrolul și gazul natural se confruntă cu riscuri crescânde de întreruperi în aprovizionare din cauza tensiunilor geopolitice.

