Producția locală și reducerea importurilor

David Alb, CEO-ul companiei Senneville, subliniază importanța colaborării dintre retaileri și producători pentru dezvoltarea unei industrii alimentare competitive. Asta pentru că România a înregistrat o recoltă-record de grâu în sezonul agricol 2025-2026.

„Dacă retailerii şi producătorii îşi dau mâna, putem construi o industrie alimentară competitivă şi sustenabilă”, spune David Alb.

Senneville, o afacere de familie din Timișoara, a deschis recent o fabrică în Călan, județul Hunedoara, specializată în prăjituri tradiționale românești și produse europene. Această investiție ar putea contribui la reducerea dependenței de importuri.

Conform datelor Trade Map, importurile de preparate pe bază de cereale au crescut cu peste 50% în ultimii cinci ani. Pâinea, produsele de patiserie, prăjiturile și biscuiții reprezintă cea mai mare parte a acestor importuri, costând 708 milioane de euro în 2024.

„Inflaţia a fost prezentă în toate categoriile. Noi am reuşit, prin mărirea capacităţii de producţie şi, efectiv, prin creşterea productivităţii în fabrică, să menţinem aproape la acelaşi nivel preţurile în ultimii doi ani.”, a adăugat David Alb.

Deficitul comercial și strategia națională

Deficitul comercial la produsele pe bază de cereale a depășit jumătate de miliard de euro în 2024. Paradoxal, România exportă o mare parte din grâul produs, pentru a reimporta apoi produsul finit.

Antreprenorul consideră că este necesară o strategie națională pentru reducerea deficitului comercial agroalimentar, care a atins 5 miliarde de euro în 2024.

„Din experienţa mea de antreprenor care investeşte masiv în producţia locală, cele mai importante măsuri ar fi: sprijin pentru investiţii în fabrici alimentare mo­derne, simplificarea birocraţiei şi predicti­bilitate legislativă, stimulente fiscale pentru companiile care produc local şi tratamentul producţiei alimentare ca sector strategic, nu conjunctural”, propune David Alb.

Investiții în industria dulciurilor

Fabrica Senneville din Hunedoara a necesitat o investiție de 4 milioane de euro, finanțată din fonduri proprii, credite bancare și fonduri europene. David Alb subliniază importanța parteneriatelor predictibile pentru extinderea capacității de producție.

Pe piața românească, mari companii internaționale precum Nestlé, Ferrero și Mars nu au fabrici locale.

În schimb, Mondelez International și-a consolidat poziția prin achiziția Chipita Global, creând un jucător de 1 miliard de lei în industria dulciurilor.

Alka Trading, un producător local important, investește constant în extinderea producției, cu un buget de 98 de milioane de lei pentru 2025. Compania a investit 25 milioane de euro în fabrica din Ploiești în ultimii ani.

Alți producători locali, precum Sultan Prodexim și Secretul Bunicii, contribuie la diversificarea ofertei de dulciuri pe piața românească.

Deși exporturile de produse de patiserie au crescut, ele nu au ținut pasul cu importurile.

