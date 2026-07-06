L’Oréal dezvoltă produse de patru ori mai rapid

Printre companiile care au integrat această tehnologie se numără L’Oréal, Nestlé, Haleon, producătorul pastei de dinți Sensodyne, și Mondelez, compania care deține branduri precum Oreo, Cadbury și Toblerone.

Compania franceză L’Oréal utilizează inteligența artificială în laboratoarele sale de aproximativ patru ani, iar rezultatele au început deja să se vadă.

Potrivit lui Fabrice Megarbane, președintele diviziei de produse de larg consum, AI ajută cercetătorii să identifice molecule care pot fi reutilizate în produse complet diferite și să anticipeze efectele acestora asupra pielii și părului.

Una dintre cele mai recente inovații a fost utilizarea unor molecule folosite inițial în produsele pentru îngrijirea pielii într-un șampon cu colagen, conceput pentru a oferi mai mult volum părului.

Megarbane spune că tehnologia accelerează semnificativ procesul de cercetare.

„Poți merge mult mai repede imaginându-ți… noi asocieri de molecule și noi beneficii ale moleculelor.”

Potrivit companiei, dezvoltarea unor produse noi poate fi realizată acum de patru ori mai rapid decât înainte.

Inteligența artificială schimbă și industria alimentară

Inteligența artificială este folosită și de Mondelez pentru dezvoltarea unor rețete noi și pentru optimizarea celor existente.

Compania utilizează AI pentru a genera combinații de ingrediente și idei de produse pe care specialiștii le analizează ulterior înainte de lansarea pe piață.

Directorul IT și digital al Mondelez, Filippo Catalano, afirmă că tehnologia a devenit un instrument esențial în procesul de inovare: „Poți optimiza modul în care îți dezvolți rețetele.”

El spune că inteligența artificială permite reducerea dependenței de anumite ingrediente din lanțul de aprovizionare și adaptarea produselor la schimbarea preferințelor consumatorilor.

Mondelez susține că instrumentele bazate pe inteligență artificială au contribuit deja la dezvoltarea biscuiților Golden Oreo fără gluten și la actualizarea rețetei pentru Chips Ahoy.

În categoria biscuiților, aproximativ 60% dintre rețetele dezvoltate cu ajutorul AI au avut rezultate mai bune în ceea ce privește nutriția, sustenabilitatea și costurile de producție.

Potrivit companiei, inteligența artificială reduce și numărul de mostre care trebuie testate în laborator, ceea ce accelerează procesul de lansare a noilor produse.

Reprezentanții Mondelez spun că rolul inteligenței artificiale nu este de a înlocui experții, ci de a le oferi instrumente prin care pot lua decizii mai rapid și mai eficient.

Filippo Catalano descrie impactul tehnologiei asupra industriei ca fiind unul major.

„(Capacitățile inteligenței artificiale) accelerează lucruri pe care deja le puteai face, dar comprimă timpul de la luni la săptămâni sau de la ani la luni.”

Pe lângă L’Oréal și Mondelez, companii precum Nestlé și Haleon folosesc deja inteligența artificială pentru testarea ingredientelor, generarea de noi rețete și identificarea unor soluții care să facă lanțurile de aprovizionare mai eficiente și mai rezistente.

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