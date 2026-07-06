„Am început munca, sunt în Domnești. Am strâns o jumătate de sac, dar este o luptă crâncenă. Pentru că dacă ar fi doar mizeriuțele pe care să le strângi imediat, n-ar fi o problemă. Aici este o rămășiță de canal, pe care au transformat-o în coș de gunoi.

Ca să nu mai zic. Ce am găsit pe stradă, te doare mintea. Dar lupta imposibil de dus este cu țigările aruncate pe jos. Indiferent cât de dobitoc ziceți voi că sunt, eu îmi iau treaba asta în serios. Țigările de la marginea trotuarului sunt infernale”, a spus Dorian Popa în mediul online.

O doamnă aflată în trecere s-a oferit să îl ajute pe actor, ținând să precizeze că inițial nu l-a recunoscut.

„Eu sunt doamnă, că cine este prost, trebuie să mai și plătească în urma lui”, i-a spus Dorian Popa unei doamne aflate pe stradă.

Problemele artistului cu legea au început în octombrie 2023, când a fost oprit în trafic de polițiști în localitatea Domnești, județul Ilfov. În urma testării, rezultatul a indicat prezența unor substanțe interzise în organism, iar, ulterior, analizele de laborator au confirmat consumul de canabis.

„Nu vă ascundeți de greșelile voastre și asumați-vi-le. Știi ce mi-am făcut ieri? Tricouri pentru munca în folosul comunității. Textul mi l-am gândit eu: «Am fost prost, acum plătesc!». Grafica a făcut-o Octav al nostru de la design. Vreau să transmit un mesaj. Mi-am făcut unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul.

Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut. Aș putea, ca un șmecher, să mă duc, să îmi fac orele de muncă în folosul comunității și să nu știe nimeni. Pot să merg pe burtă, că e apa mică, nu? Dar n-am să fac asta”, a transmis Dorian Popa, în cadrul podcastului lui Gojira, în luna martie a acestui an.

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