Mesajul pare credibil și vorbește despre un colet care nu a putut fi livrat

Schema pornește de la un SMS care anunță că un colet nu ar fi putut fi livrat din cauza unei adrese greșite sau incomplete. Mesajul îi cere destinatarului să actualizeze rapid datele printr-un link inclus în SMS.

La prima vedere, mesajul poate părea real, mai ales pentru oamenii care comandă des online și așteaptă livrări. În realitate, linkul nu duce către site-ul oficial al companiei de curierat, ci către o pagină falsă, făcută să semene cu un serviciu DPD.

CERT Polska arată că utilizatorul ajunge pe o pagină care imită serviciul DPD și i se cere să completeze date. Specialiștii recomandă verificarea expeditorului, dar și a adresei site-ului pe care se deschide linkul.

După ce utilizatorul intră pe pagina falsă, escrocii îi pot cere să completeze datele de livrare. În pasul următor apare, de obicei, o plată mică, prezentată ca taxă pentru relivrare, modificarea adresei sau reprogramarea coletului. Aici este, de fapt, capcana. Persoana păcălită ajunge să introducă datele cardului, inclusiv numărul cardului și codul CVV. Cu aceste informații, atacatorii pot încerca plăți neautorizate și pot fura bani din cont.

DPD Polska a avertizat, la rândul său, că informațiile oficiale despre servicii sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei, iar statusul coletului trebuie verificat direct în sistemul Track & Trace, nu prin linkuri primite în mesaje suspecte.

Cum îți dai seama că este o tentativă de fraudă

Un semn important este presiunea pusă pe destinatar. Mesajele de acest tip cer o reacție rapidă, spun că livrarea nu poate continua sau că trebuie făcută imediat o actualizare. Escrocii mizează pe grabă și pe faptul că mulți oameni așteaptă colete.

Un alt indiciu este linkul primit prin SMS. Companiile de curierat nu cer, în mod normal, date complete de card și cod CVV printr-o pagină deschisă dintr-un mesaj. CERT Polska recomandă ca statusul coletului să fie verificat doar pe site-ul oficial sau în aplicația firmei de curierat.

În România, Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă ca datele personale sau financiare, precum PIN-ul, numărul cardului, codurile de activare sau de autentificare, să nu fie divulgate prin SMS, e-mail sau telefon. Incidentele de securitate cibernetică pot fi raportate la numărul 1911 sau prin platforma PNRISC.

Ce trebuie să faci dacă ai primit un astfel de SMS

Dacă primești un mesaj despre un colet nelivrat, nu apăsa pe linkul din SMS. Intră separat pe site-ul oficial al firmei de curierat sau în aplicația oficială și verifică acolo statusul livrării. Dacă ai introdus deja datele cardului pe o pagină suspectă, trebuie să suni imediat banca și să ceri blocarea cardului. Dacă au fost retrași bani sau apar tranzacții necunoscute, incidentul trebuie raportat și autorităților.

În Polonia, CERT recomandă ca SMS-urile suspecte să fie trimise la numărul gratuit 8080, pentru ca domeniile folosite de atacatori să poată fi blocate mai repede. În România, tentativele de fraudă online pot fi semnalate la DNSC, prin 1911 sau prin platforma PNRISC.

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