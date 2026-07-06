Demersul face parte din seria de contacte diplomatice inițiate de administrația americană în încercarea de a identifica o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina.

Donald Trump a discutat separat, telefonic, atât cu Volodimir Zelenski, cât și cu Vladimir Putin, pe 4 iulie, de Ziua Independenței Statelor Unite.

Atât liderul ucrainean, cât și cel rus l-au felicitat pe președintele american cu ocazia aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței SUA, însă tema principală a convorbirilor a fost războiul din Ucraina și perspectivele unor negocieri de pace.

După discuția cu Donald Trump, Volodimir Zelenski a transmis că există premise pentru încheierea conflictului.

„Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar hotărârea Americii este decisivă”, a transmis Zelenski.

La rândul său, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că Donald Trump „și-a confirmat disponibilitatea de a facilita încetarea cât mai rapidă a luptelor și căutarea de soluții pentru depășirea crizei”.

Zelenski a anunțat că el și Donald Trump au convenit să continue dialogul în cadrul summitului NATO de la Ankara.

În aceeași zi, Donald Trump a discutat telefonic și cu Vladimir Putin.

Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, convorbirea a durat peste o oră, iar inițiativa ar fi aparținut Casei Albe.

Cei doi lideri au abordat relațiile bilaterale dintre Statele Unite și Rusia, războiul din Ucraina și posibilitatea reluării negocierilor de pace.

Iuri Ușakov a afirmat că Putin l-a invitat peTrump să efectueze o vizită oficială în Rusia.

Oficialul rus a mai susținut că emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner ar urma să efectueze o nouă vizită la Moscova.

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