Kaufland testează în România abonamente pentru locurile de parcare. Cât costă noul serviciu pentru șoferi

Proiectul a fost lansat inițial în cartierul Colentina, o zonă recunoscută pentru deficitul major de spații de staționare, iar inițiativa a stârnit rapid dezbateri aprinse în rândul comunității locale.

Foto: Facebook – Pasajul Dna Ghica – Discuții și Informații din comunitatea Colentina-Tei

Cât costă să-ți lași mașina în parcarea Kaufland Colentina

Afișele promoționale amplasate în cadrul magazinului din Colentina promovează noul serviciu sub sloganul „Scapă de grija locului de parcare! Acces non stop”.

„Știm cât de dificil este să găsești un loc liber în zonă. Pentru a-ți oferi o soluție sigură și rapidă, am lansat opțiunea de abonamente dedicată pentru clienții noștri”, se mai arată în anunț.

Grila de tarife propusă de retailer este structurată în funcție de perioada pentru care se încheie abonamentul.

Pachetul pentru o lună costă 400 de lei, în timp ce pentru trei luni suma este de 1.125 de lei. Șoferii care optează pentru un abonament pe șase luni achită 2.100 de lei, iar pachetul valabil un an întreag ajunge la 3.600 de lei (ceea ce revine la o medie de 300 de lei pe lună).

Reprezentanții magazinului precizează că abonamentele pot fi solicitate direct de la biroul de informații al hypermarketului, iar locurile sunt alocate în limita disponibilității, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Acces non-stop sau doar pe timpul nopții?

Informația a devenit rapid virală după ce un membru al comunității locale, Silviu, a publicat o fotografie cu afișul pe grupul de Facebook „Pasajul Dna Ghica – Discuții și Informații din comunitatea Colentina-Tei”. Anunțul a generat zeci de reacții și opinii împărțite printre locuitorii din zonă.

Tensiunile și nelămuririle au apărut din cauza formulării din materialele de promovare. În timp ce pe afișul din magazin este evidențiat mesajul de acces „non-stop”, mai mulți șoferi care s-au interesat la fața locului susțin că regulamentul de utilizare conține specificații clare.

O locatară din cartier a atras atenția în comentarii că clauzele din contract menționează utilizarea spațiului în afara orelor de funcționare a magazinului, adică după ora 22:00.

Un alt membru al grupului, Mihai, a oferit o clarificare suplimentară privind mecanismul: pe parcursul zilei, în timpul programului de lucru al magazinului, vehiculul poate rămâne parcat ca al oricărui client obișnuit, iar abonamentul oferă garanția că mașina poate staționa peste noapte fără riscul de a fi ridicată sau de a i se bloca roțile.

O posibilă soluție pentru cartierele supraaglomerate ale Capitalei

Pentru cartierele bucureștene unde locurile publice de parcare gestionate de primării sunt insuficiente sau complet blocate de liste lungi de așteptare, parteneriatul cu marile lanțuri comerciale poate reprezenta o alternativă practică.

Spațiile generoase ale supermarketurilor rămân în mod obișnuit goale pe timpul nopții, devenind o resursă neexploatată.

Rămâne de văzut dacă proiectul-pilot din Colentina va fi extins de Kaufland și la alte unități din București sau din țară, dar și în ce măsură modelul va fi preluat de alți jucători din piața de retail alimentar.

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