Produsul care se vinde la Lidl cu 16,99 lei
Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Franțuzească” trei specialități inspirate din gastronomia franceză: tarta cu somon, tarta cu praz și Quiche Lorraine. Produsele sunt disponibile la prețul de 16,99 lei fiecare și reprezintă o opțiune potrivită pentru un prânz rapid sau o cină ușoară. Preparatele fac parte din oferta dedicată bucătăriei franceze și pot fi găsite în magazine în limita stocului disponibil, pe durata campaniei.
Alte produse din Săptămâna Franțuzească ce merită încercate
Pe lângă tartele cu somon și praz și Quiche Lorraine, clienții pot descoperi în cadrul „Săptămânii Franțuzești” și numeroase alte specialități inspirate din gastronomia franceză. Oferta include produse consacrate, de la brânzeturi și deserturi până la delicii de patiserie și preparate gata de servit, disponibile pentru o perioadă limitată în magazinele Lidl.
Alte oferte speciale din Săptămâna Franțuzească:
- Fasole verde întreagă extrafină: 8,79 lei
- Bulete de cartofi: 9,99 lei
- Pizza Snack: 12,99 lei
- Cartofi/legume gratinate: 15,99 lei
- Specialitate de brânză: 9,99 lei
- Brânză Camembert: 11,99 lei
- Brânză regională franțuzească: 14,99 lei
- Condimente în stil franțuzesc: 9,99 lei
- Brânză cu mucegai albastru: 19,99 lei
- Rulouri: 17,99 lei
- Salam Rosette feliat; 9,99 lei
- Filet Mignon afumat: 8,99 lei
- Ulei de masline spray: 18,99 lei
- Specialități în stil franțuzesc 13,99 lei
- Mini salam franțuzesc: 14,99 lei
- Săpun de Provence: 3,99 lei
- Macarons (ciocolată, brownie, cafea): 21,99 lei
- Cremă caramel: 9,99 lei
- Clătite cu zahăr: 9,99 lei
- Macarons (mix de fructe / ciocolată): 19,99 lei
- Sufleu de ciocolată: 8,99 lei
- Cremă tartinabilă: 8,49 lei
- Foitaj în formă de palmier: 7,99 lei
- Fursecuri din aluat fraged: 22,99 lei
- Biscuiți: 6,99 lei
- Batoane moi de nuga cu miere: 5,99 lei
- Chipsuri de cartofi: 7,99 lei
- Magdalene cu ciocolată: 15,99 lei
- Brioșă împletită din aluat dospit: 18,99 lei
- Brioșă împletită cu ciocolată: 18,99 lei
- Magdalene cu unt: 12,69 lei
- Prăjitură cu bucăți de ciocolată și vanilie: 19,99 lei
- Clătite cu umplutură de cacao: 11,99 lei
Parfait de zmeură și căpșuni
- 250 g zmeură
- 250 g căpșuni
- 400 g smântână
- 4 gălbenușuri
- 100 g zahăr pudră
- 20 g zahăr vanilat
- 150 g iaurt grecesc
- 20 g zahăr
Mod de preparare
- Spală și usucă zmeura și căpșunile. Îndepărtează frunzele căpșunilor și taie-le în două sau în patru, în funcție de dimensiunea lor.
- Tapetează o tavă cu folie alimentară și distribuie în ea 100 g de zmeură și căpșuni.
- Introdu accesoriul de amestecare în vasul de mixare. Fără paharul gradat montat, bate smântâna pentru frișcă timp de 1 minut și 30 de secunde, la nivelul 4, până se întărește. Scoate apoi accesoriul de amestecare, transferă frișca într-un bol și curăță vasul de mixare și accesoriul.
- Adaugă iaurtul în vasul de mixare și, cu paharul gradat montat, amestecă timp de 20 de secunde, la nivelul 2. Adaugă frișca bătută și amestecă din nou timp de 20 de secunde, la nivelul 2.
- Scoate accesoriul de amestecare. Toarnă compoziția peste fructele din tavă și pune preparatul la congelator timp de 12 ore. Curăță vasul de mixare.
- Pentru sosul de fructe, pune la fiert fructele rămase împreună cu zahărul și zahărul vanilat timp de 10 minute, la 90°C, nivelul 2, fără paharul gradat montat. Apoi montează paharul gradat și pasează compoziția timp de 30 de secunde, la nivelul 8.
- Transferă sosul într-un recipient și strecoară-l printr-o sită fină pentru a îndepărta semințele.
- Lasă piureul de fructe să se răcească complet.
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