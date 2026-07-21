Produsul care se vinde la Lidl cu 16,99 lei

Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Franțuzească” trei specialități inspirate din gastronomia franceză: tarta cu somon, tarta cu praz și Quiche Lorraine. Produsele sunt disponibile la prețul de 16,99 lei fiecare și reprezintă o opțiune potrivită pentru un prânz rapid sau o cină ușoară. Preparatele fac parte din oferta dedicată bucătăriei franceze și pot fi găsite în magazine în limita stocului disponibil, pe durata campaniei.

Alte produse din Săptămâna Franțuzească ce merită încercate

Pe lângă tartele cu somon și praz și Quiche Lorraine, clienții pot descoperi în cadrul „Săptămânii Franțuzești” și numeroase alte specialități inspirate din gastronomia franceză. Oferta include produse consacrate, de la brânzeturi și deserturi până la delicii de patiserie și preparate gata de servit, disponibile pentru o perioadă limitată în magazinele Lidl.

Alte oferte speciale din Săptămâna Franțuzească:

Fasole verde întreagă extrafină: 8,79 lei

Bulete de cartofi: 9,99 lei

Pizza Snack: 12,99 lei

Cartofi/legume gratinate: 15,99 lei

Specialitate de brânză: 9,99 lei

Brânză Camembert: 11,99 lei

Brânză regională franțuzească: 14,99 lei

Condimente în stil franțuzesc: 9,99 lei

Brânză cu mucegai albastru: 19,99 lei

Rulouri: 17,99 lei

Salam Rosette feliat; 9,99 lei

Filet Mignon afumat: 8,99 lei

Ulei de masline spray: 18,99 lei

Specialități în stil franțuzesc 13,99 lei

Mini salam franțuzesc: 14,99 lei

Săpun de Provence: 3,99 lei

Macarons (ciocolată, brownie, cafea): 21,99 lei

Cremă caramel: 9,99 lei

Clătite cu zahăr: 9,99 lei

Macarons (mix de fructe / ciocolată): 19,99 lei

Sufleu de ciocolată: 8,99 lei

Cremă tartinabilă: 8,49 lei

Foitaj în formă de palmier: 7,99 lei

Fursecuri din aluat fraged: 22,99 lei

Biscuiți: 6,99 lei

Batoane moi de nuga cu miere: 5,99 lei

Chipsuri de cartofi: 7,99 lei

Magdalene cu ciocolată: 15,99 lei

Brioșă împletită din aluat dospit: 18,99 lei

Brioșă împletită cu ciocolată: 18,99 lei

Magdalene cu unt: 12,69 lei

Prăjitură cu bucăți de ciocolată și vanilie: 19,99 lei

Clătite cu umplutură de cacao: 11,99 lei

Parfait de zmeură și căpșuni

250 g zmeură

250 g căpșuni

400 g smântână

4 gălbenușuri

100 g zahăr pudră

20 g zahăr vanilat

150 g iaurt grecesc

20 g zahăr

Mod de preparare

Spală și usucă zmeura și căpșunile. Îndepărtează frunzele căpșunilor și taie-le în două sau în patru, în funcție de dimensiunea lor. Tapetează o tavă cu folie alimentară și distribuie în ea 100 g de zmeură și căpșuni. Introdu accesoriul de amestecare în vasul de mixare. Fără paharul gradat montat, bate smântâna pentru frișcă timp de 1 minut și 30 de secunde, la nivelul 4, până se întărește. Scoate apoi accesoriul de amestecare, transferă frișca într-un bol și curăță vasul de mixare și accesoriul. Adaugă iaurtul în vasul de mixare și, cu paharul gradat montat, amestecă timp de 20 de secunde, la nivelul 2. Adaugă frișca bătută și amestecă din nou timp de 20 de secunde, la nivelul 2. Scoate accesoriul de amestecare. Toarnă compoziția peste fructele din tavă și pune preparatul la congelator timp de 12 ore. Curăță vasul de mixare. Pentru sosul de fructe, pune la fiert fructele rămase împreună cu zahărul și zahărul vanilat timp de 10 minute, la 90°C, nivelul 2, fără paharul gradat montat. Apoi montează paharul gradat și pasează compoziția timp de 30 de secunde, la nivelul 8. Transferă sosul într-un recipient și strecoară-l printr-o sită fină pentru a îndepărta semințele. Lasă piureul de fructe să se răcească complet.

















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