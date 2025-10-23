Vedetele campaniei

Utilizatorii aplicației Flanco Smart Discounter beneficiază de acces exclusiv la discounturi cu o zi mai devreme, începând de joi, 23 octombrie, se arată într-un comunicat al companiei.

„Pentru această campanie, Flanco a pregătit oferte atractive la sute de produse electro-IT, de la telefoane și laptopuri, la aparate electrocasnice mari și mici. Printre produsele vedetă ale acestei ediții se numără smartphone Samsung Galaxy A56 (8GB + 128GB) la 1.399 lei, iPhone 15 (128GB) la 3.299 lei, laptop Lenovo IP3 Slim 15.6” la 1.799 lei, televizor QLED Android 100 cm la 799 lei sau espressor automat Philips la 999 lei”, au transmis reprezentanții Flanco.

Totodată, un produs pe care românii au început să îl folosească din ce în ce mai des se vinde de Black Friday cu un preț atractiv. Este vorba despre friteuza cu aer cald Tefal (7L) care costă 399 de lei.

Soluții flexibile de finanțare

Și în acest an, clienții Flanco au la dispoziție soluții flexibile de finanțare, cu până la 60 de rate fixe, disponibile pe loc, online sau în magazine.

De asemenea, în cadrul campaniei vor fi active inclusiv programele Rabla desfășurate de retailer, valabile pentru o gamă extinsă de produse: telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice mari și espressoare automate.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Prin intermediul acestora, clienții pot recicla echipamentele uzate pentru un comportament de consum mai responsabil și beneficiază de discounturi suplimentare la achiziția de produse noi, care se adaugă ofertelor deja existente de Black Friday, prețul final fiind unul extrem de competitiv.

Nu în ultimul rând, clienții au în continuare acces la cea mai lungă perioadă de retur gratuit de pe

piață (45 de zile) și la opțiuni variate de livrare (prin curier, cu ridicare din cele peste 7.000 de

lockere ori din cel mai apropiat magazin al rețelei).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE