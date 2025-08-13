Aplicația Flanco Smart Discounter

O noutate a acestei ediții este aplicația mobilă Flanco Smart Discounter. Aceasta oferă discounturi suplimentare în magazinele fizice, chiar și pentru produsele deja reduse din catalogul de Black Friday.

Ovidiu Nicușan, Director de Marketing Flanco, explică: „Poziționarea noastră de Smart Discounter înseamnă să oferim clienților soluții accesibile, cum ar fi discounturi și finanțare cu dobândă zero, astfel încât tehnologia să fie la îndemâna tuturor”.

În contextul creșterii TVA-ului, Flanco încearcă să compenseze aceste costuri pentru clienți prin discounturi consistente.

Aplicația poate fi descărcată gratuit din Google Play și App Store. Aceasta oferă acces la o selecție de produse cu reduceri suplimentare în magazinele fizice.

Ovidiu Nicușan oferă exemple concrete: „Discounturile se cumulează cu ofertele deja foarte bune din campanie, astfel că prețul final va fi considerabil mai mic. Spre exemplu, folosind aplicația Flanco în rețeaua noastră de magazine fizice, poți cumpăra un televizor Samsung Smart 4K la 1.199 lei sau un laptop HP cu procesor i5 și memorie 16 GB, la 1.799 lei”.

Oferte pentru electrocasnice de sezon

Campania include și reduceri la produse căutate în această perioadă:

Aparat de aer condiționat Whirlpool 12.000 BTU cu Wi-Fi la 1.599 lei

Combină frigorifică Beko No Frost 355 l la 2.199 lei

Mașină de tocat cu accesoriu pentru suc de roșii la 99 lei

Aceste prețuri sunt disponibile prin aplicația mobilă Flanco.

Programul Rabla Extins

Clienții pot beneficia în continuare de programul Rabla Extins. Acesta oferă:

Până la 30% reducere la achiziția unui telefon nou, în schimbul predării celui vechi

Vouchere de până la 300 de lei la predarea unui echipament vechi, pentru televizoare, laptopuri și electrocasnice mari

Aceste reduceri se cumulează cu promoțiile din campanie.

Alte beneficii pentru clienți

Flanco oferă și alte avantaje clienților:

Finanțare cu dobândă 0%

Achiziții în rate flexibile

Retur gratuit în 45 de zile

Opțiuni variate de livrare: prin curier, din locker sau cu ridicare din cel mai apropiat magazin

Black Friday este o zi specială de reduceri și promoții, originară din Statele Unite, care marchează începutul sezonului de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă. De obicei, are loc în ultima vineri a lunii noiembrie, însă în România și în alte țări, retailerii au adoptat această tradiție și organizează campanii de Black Friday pe durata mai multor zile sau chiar săptămâni.

