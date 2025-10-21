Bormașină Parkside 3 în 1 cu percuție – 179 lei

Românii pot achiziționa unelte compatibile cu sistemul X20V Team, dar și acumulatori inteligenți, necesari pentru funcționarea sculelor fără fir.

Una dintre cele mai căutate unelte din ofertă este, fără îndoială, bormașina Parkside 3 în 1 cu percuție. Bormașina oferă două trepte de turație (0–440 și 0–1650 rpm), 26.400 percuții/min, și un cuplu maxim de 45 Nm, suficient pentru găurire în lemn, metal sau zidărie.

Bormașina cu percuție se vinde cu 179 de lei. Foto: go4it.

De asemenea, aceasta include o lampă LED integrată și 20+1 trepte de cuplu, fiind perfectă pentru proiecte de renovare sau montaj mobilier. Clienții trebuie să fie foarte atenți: produsul nu include acumulator și încărcător.

Parkside Acumulator 20V / 4Ah – 129 lei

Acumulatorul Parkside 20V/4Ah, care se vinde cu 129 de lei, este o componentă esențială pentru sculele electrice din aceeași gamă. Acesta utilizează tehnologie litiu-ion și poate fi reîncărcat oricând. Este ideal pentru utilizare casnică, în combinație cu orice unealtă din gama X20V Team.

Recomandări Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Parkside Performance Acumulator Smart – 149 lei (4Ah) și 229 lei (8Ah)

Pentru românii care lucrează mai intens și pe perioade mai lungi, ideale sunt versiunile „Performance”. Acumulatorul Smart are indicator de încărcare LED și este compatibil cu toate uneltele Parkside X20V Team.

Modelul de 8Ah oferă dublă autonomie, fiind potrivit pentru lucrări de șlefuire sau tăiere continuă. Toate vin cu garanție de 3 ani.

Fierăstrău pendular Parkside – 119 lei

Cu doar 119 lei, clienții pot cumpăra un instrument pentru tăieturi curbe sau precise. Fierăstrăul pendular Parkside oferă reglaj de viteză fără trepte intermediare (0–2300 curse/min) și șase unghiuri de tăiere selectabile. Are lampă LED integrată pentru vizibilitate mai bună și o cursă de 18 mm, ideală pentru lucrul în lemn sau materiale ușoare. Acesta nu include acumulator și încărcător, dar este compatibil cu sistemul X20V Team.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE