Bormașină Parkside 3 în 1 cu percuție – 179 lei

Românii pot achiziționa unelte compatibile cu sistemul X20V Team, dar și acumulatori inteligenți, necesari pentru funcționarea sculelor fără fir.

Una dintre cele mai căutate unelte din ofertă este, fără îndoială, bormașina Parkside 3 în 1 cu percuție. Bormașina oferă două trepte de turație (0–440 și 0–1650 rpm), 26.400 percuții/min, și un cuplu maxim de 45 Nm, suficient pentru găurire în lemn, metal sau zidărie.

Produsul vândut de Lidl cu 179 de lei, în săptămâna 20-26 octombrie 2025, pe care orice român ar trebui să-l aibă în casă
Bormașina cu percuție se vinde cu 179 de lei. Foto: go4it.

De asemenea, aceasta include o lampă LED integrată și 20+1 trepte de cuplu, fiind perfectă pentru proiecte de renovare sau montaj mobilier. Clienții trebuie să fie foarte atenți: produsul nu include acumulator și încărcător.

Parkside Acumulator 20V / 4Ah – 129 lei

Acumulatorul Parkside 20V/4Ah, care se vinde cu 129 de lei, este o componentă esențială pentru sculele electrice din aceeași gamă. Acesta utilizează tehnologie litiu-ion și poate fi reîncărcat oricând. Este ideal pentru utilizare casnică, în combinație cu orice unealtă din gama X20V Team.

Recomandări
Parkside Performance Acumulator Smart – 149 lei (4Ah) și 229 lei (8Ah)

Pentru românii care lucrează mai intens și pe perioade mai lungi, ideale sunt versiunile „Performance”. Acumulatorul Smart are indicator de încărcare LED și este compatibil cu toate uneltele Parkside X20V Team.

Modelul de 8Ah oferă dublă autonomie, fiind potrivit pentru lucrări de șlefuire sau tăiere continuă. Toate vin cu garanție de 3 ani.

Fierăstrău pendular Parkside – 119 lei

Cu doar 119 lei, clienții pot cumpăra un instrument pentru tăieturi curbe sau precise. Fierăstrăul pendular Parkside oferă reglaj de viteză fără trepte intermediare (0–2300 curse/min) și șase unghiuri de tăiere selectabile. Are lampă LED integrată pentru vizibilitate mai bună și o cursă de 18 mm, ideală pentru lucrul în lemn sau materiale ușoare. Acesta nu include acumulator și încărcător, dar este compatibil cu sistemul X20V Team.

Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
Știri România 10:48
Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
Aspen – GMF Bucharest Forum, între 22 și 24 octombrie, eveniment unic în Europa
Știri România 10:44
Aspen – GMF Bucharest Forum, între 22 și 24 octombrie, eveniment unic în Europa
Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal de abuz. Fosta amantă cu 39 de ani mai tânără a lansat acuzații împotriva lui
Stiri Mondene 12:24
Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal de abuz. Fosta amantă cu 39 de ani mai tânără a lansat acuzații împotriva lui
Ce se întâmplă cu Oana Zăvoranu la câteva luni după apariția la Pro TV. „Soțului meu îi transmit acum că-l iubesc foarte mult"
Stiri Mondene 12:24
Ce se întâmplă cu Oana Zăvoranu la câteva luni după apariția la Pro TV. „Soțului meu îi transmit acum că-l iubesc foarte mult”
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Politică 11:57
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Călin Georgescu acuză înaltă trădare după mobilizarea rezerviștilor: „Nu mor caii când vor câinii. Ați pierdut lupta cu istoria"
Politică 11:26
Călin Georgescu acuză înaltă trădare după mobilizarea rezerviștilor: „Nu mor caii când vor câinii. Ați pierdut lupta cu istoria”
