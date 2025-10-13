Produsul vândut de Lidl cu doar 249 de lei, în săptămâna 13-19 octombrie 2025, de care mulți români au nevoie

Friteuză cu aer cald

Friteuza consumă până la 2150W și funcționează la temperaturi între 60 și 200°C. Cel mai mare avantaj este prețul accesibil, iar produsul beneficiază de o garanție extinsă de 3 ani. În perioada 13–19 octombrie 2025, aceasta este disponibilă la Lidl pentru doar 249 de lei.

Foto: Lidl.ro

Diverse aparate electronice pentru bucătărie

La Lidl putem găsi articole de bucătărie și gospodărie, cu sloganul „Să gătești cum îți place. Știi că merită.”. Ofertele includ un Mixer vertical 2 în 1 puternic (79,99 lei), un Carusel de condimente cu 9 recipiente din sticlă (39,99 lei) și aparate electrice mici, cum ar fi un Mărunțitor electric și o Râșniță de cafea, ambele la 39,99 lei. De asemenea, sunt disponibile Platouri sau Suporturi de pahare din ardezie la prețul de 29,99 lei setul, platourile fiind oferite în set de 2 bucăți, iar suporturile în set de 8.

Foto: Lidl.ro

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Alte trei articole utile pentru bucătărie sunt disponibile la Lidl. Oferta principală este o cratiță emailată de 22 cm și 2,8 L, la prețul de 119 lei, compatibilă cu toate tipurile de plite, inclusiv cele cu inducție. De asemenea, sunt disponibile un shaker cu acumulator de 500 ml, ideal pentru shake-uri și cocktail-uri la 79,99 lei, și un fierbător din sticlă de 1,7 L, cu putere de 3000 W și iluminare LED, la prețul de 89,99 lei.

Foto: Lidl.ro

Instrumente esențiale pentru grădină

Trei oferte de unelte pentru grădină sunt disponibile, punând accent pe calitate. Oferta principală este un fierăstrău electric cu lanț, puternic (1600 W), la 249 lei, cu lungimea de tăiere de 35 cm. De asemenea, este disponibil un suflant și aspirator pentru frunze 3 în 1, la 149 lei, care include funcție de mărunțire (max. 10:1), are o putere de 2600 W și o viteză a aerului de 270 km/h. În plus, sunt disponibile diverse modele de topor sau țapină cu mâner din lemn de frasin, la prețul de 34,99 lei bucata.

Foto: Lidl.ro

Ce ascunde logo-ul Lidl

Logoul Lidl ascunde un detaliu neobservat până acum: un câine care cântă la pian! Descoperirea a devenit virală pe TikTok, strângând milioane de vizualizări. Reprezentanții lanțului au confirmat, în glumă, existența „câinelui muzician” în logo și un video animat pe Instagram, relatează Blesk. Iluzia optică a stârnit entuziasm în rândul internauților.

TVA-ul a crescut în luna august, de la 19% la 21%, spre nemulțumirea multor români. În ciuda scumpirilor, Lidl a păstrat prețurile blocate pentru o serie de produse de bază, dar și pentru alte alimente.



