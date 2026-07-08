„Și iată-ne aici, dansând tot împreună după 14 ani de căsătorie și 21 de ani de când suntem împreună. Am trăit totul intens. Am avut parte de bucurii, de reușite, dar și de momente care ne-au pus la încercare. Însă, indiferent de ce a fost, am știut întotdeauna că putem conta unul pe celălalt și pe dragostea noastră.

Am plecat la drum doi copii, fără nimic, dar cu mult entuziasm și cu o dorință uriașă de a reuși.

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Împreună am construit totul: pas cu pas, cu muncă, cu răbdare și cu multă iubire.

Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit împreună și pentru tot ce încă ne așteaptă. Sunt recunoscătoare pentru scânteia care încă ne luminează ochii, pentru privirile care se întâlnesc și astăzi cu aceeași bucurie și iubire. Cu tine de mână nu mi-e frică de nimic.

La mulți ani nouă! La mulți ani iubirii noastre!”, a fost mesajul Elenei Gheorghe.

Elena Gheorghe a slăbit șase kilograme în două luni

Elena Gheorghe este genul de persoană publică ce nu se ascunde după filtre perfecte și spune lucrurilor pe nume. Prezentă la deschiderea unui studio de pilates din București, artista a făcut declarații savuroase despre lupta cu kilogramele.

Deși este adepta sportului și recunoaște că adoră pilatesul pentru echilibrul dintre minte și corp, Elena Gheorghe admite că programul încărcat nu îi permite mereu să ajungă la antrenamente.

„Băi, eu sunt foarte fericită pentru că de la începutul anului când m-am pus pe cântar, am avut așa o mică depresie. Deci, pe 1 ianuarie am zis: măi, în decembrie m-am cam pufoșit. Am avut foarte mult de muncă și am mâncat pe la ore târzii.

Am fost și pe acasă. În momentul în care m-am pus pe 1 ianuarie pe cântar și am văzut 56,4 kilograme pe care eu le-am avut în sarcină, am zis: oh my God, gata! L-am chemat pe Nico. Nico, te rog frumos, nu merge cântarul, vino, te rog! Mama, nu, că mie îmi arată bine! Cornel, vino, te rog! Deci eram din ce în ce mai terminată psihic! Ideea era că cântarul nu mințea. Deci cântarul nu mințea, doar eu în mintea mea credeam că minte cântarul”, ne-a mai povestit amuzată Elena Gheorghe, în luna aprilie a acestui an.







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