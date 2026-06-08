Această iniţiativă va permite evidenţierea creaţiilor selectate de utilizatori. Scopul paginii de profil este de a garanta autenticitatea, confirmând că aceasta aparţine organizaţiei sau creatorului respectiv, prevenind astfel uzurparea de identitate. Prin intermediul acestor pagini, utilizatorii pot urmări activitatea creatorilor sau publicaţiilor direct pe Google.

Accesul la profiluri este limitat la organizaţii şi persoane din SUA cu cel puţin 100.000 de urmăritori pe platforme precum YouTube, Instagram şi X, şi 300.000 pe TikTok. Astfel, produsul Google e valabil doar în Statele Unite ale Americii, urmând ca pe viitor această funcție să fie valabilă și pentru restul lumii, inclusiv România.

Deşi această funcţie poate părea similară unei reţele sociale, Google își dorește urmărirea în servicii precum Google Search şi Google News, fără intenţia de a relansa un proiect precum Google+.

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