Cum va fi vremea în intervalul 6 – 11 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi mai ridicate în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice.

Cum va fi vremea în intervalul 12 – 18 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în zonele montane şi în extremitatea de sud-est a ţării, dar şi uşor mai coborâte, local, în nord-est şi centru, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în intervalul 19 – 25 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Cum va fi vremea în intervalul 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Potrivit meteorologilor ANM, cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

Luni, Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat că vremea se va răci în majoritatea regiunilor, fenomenele de iarnă se vor intensifica, iar în unele zone stratul nou de zăpadă depus ar putea depăși 30 de centimetri. La această oră, mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări cod galben și portocaliu de ninsori și viscol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE