Cod Galben în primele zile: Căldura se instalează treptat

Valul de căldură debutează vineri, 26 iunie (ora 10:00), dată de la care intră în vigoare un prim Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate. În prima zi, cerul va fi mai mult senin, iar maxima va urca până la 34-35 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî la 17-20 de grade.

Atenționarea Cod Galben se prelungește și pentru intervalul 27 iunie (ora 10:00) – 28 iunie (ora 10:00). Sâmbătă, termometrele vor indica valori maxime de 32-34 de grade, iar indicele ITU se va situa în jurul valorii de 80 de unități, în special după-amiaza și seara.

Harta județelor colorate cu roșu, portocaliu și galben după o avertizare meteo de la ANM pentru 28-29 iunie 2026
Harta județelor lovite de valul de căldură între 28 și 29 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

Duminică intră în vigoare Codul Portocaliu. Caniculă accentuată de luni

Situația devine alarmantă începând de duminică, 28 iunie, ora 10:00. ANM va activa un Cod Portocaliu valabil până luni, 29 iunie, ora 10:00. În acest interval, valul de căldură se va intensifica semnificativ, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, însă nopțile devin tropicale, cu minime de 18-21 de grade. Totodată, alte 16 județe vor fi sub incidența unui cod roșu de caniculă.

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Vârful acestui val de căldură extremă se va înregistra la începutul săptămânii viitoare:

  • Luni, 29 iunie (ora 10:00) – Marți, 30 iunie (ora 10:00): Canicula se intensifică sever. Cerul va fi curat, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va atinge valori extreme de 38-39 de grade Celsius. Noaptea, aerul va rămâne fierbinte, cu minime cuprinse între 19 și 22 de grade.
  • Marți, 30 iunie (ora 10:00 – ora 21:00): Ultima zi a lunii aduce o persistență a valului intens de căldură. Maxima se va menține în jurul a 39 de grade la umbră, iar indicele ITU va depăși constant pragul critic de 80 de unități.

Recomandările medicilor pentru zilele caniculare

Având în vedere că Bucureștiul se va afla sub o cupolă de foc timp de mai bine de 100 de ore, medicii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orar 11:00 – 18:00. Este esențială hidratarea corectă (minimum 2 litri de apă pe zi, evitând băuturile cu mult zahăr sau alcool) și purtarea hainelor lejere, din materiale naturale, de culori deschise.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza aceste mesaje și nu exclude emiterea unor avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

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