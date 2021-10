Știri România Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Vreme schimbătoare în a doua parte a lunii octombrie De Ramona Ciobanu, . Ultimul update Luni, 18 octombrie 2021, 12:48

Temperaturile pot ajunge zilele următoare până la 22 de grade Celsius, însă spre sfârșitul săptămânii vremea se va răci, iar temperaturile vor scădea sub 4... 5 grade Celsius, şi chiar sub zero grade Celsius la munte, în timpul nopții, anunță meteorologii, care au prezentat, luni, 18 octombrie, date despre evoluția vremii în perioada următoare.