Caniculă, vijelii și averse

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 18 iulie, ora 12:00 – 19 iulie, ora 9:00, vremea va fi caniculară la București, iar disconfortul termic ridicat (indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități).



Cerul va fi variabil, iar spre seară și la începutul nopții instabilitatea atmosferică se va accentua și se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h), averse ( în jurul a 5 l/mp) și descărcări electrice.

Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade, iar cea minimă de 19…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Duminică, 19 iulie, vremea rămâne caniculară

Pentru intervalul 19 iulie, ora 09:00 – 20 iulie, ora 10:00, meteorologii anunță că vremea va fi în continuare caniculară și disconfortul termic ridicat (indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități).

„Instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară și noaptea când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse (5…10 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 45…55 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 de grade”, a transmis ANM.

Pentru intervalul 18 iulie, ora 17.00 – 18 iulie, ora 21.00, Capitala va fi vizată de o avertizare Cod galben, pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ.

De asemenea, în intervalul 18 iulie, ora 12.00 – 20 iulie, ora 10.00, municipiul București va fi sub atenționare meteorologică cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

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