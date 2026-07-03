Meteorologii avertizează că vineri, până la ora 22:00, în sudul şi estul Transilvaniei şi în zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali vor fi vijelii puternice, averse torenţiale însemnate cantitativ, grindină de medii dimensiuni şi frecvente descărcări electrice.

Izolat, rafalele de vânt vor atinge 90 km/h, iar cantităţile de apă acumulate vor depăşi, pe arii restrânse, 50-60 de l/mp.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, spunea zilele trecute că vremea va continua să fie instabilă toată săptămâna.

Cum va fi vremea în București, vineri, 3 iulie 2026

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar mai ales după-amiaza și noaptea vor fi averse torențiale (5-15 l/mp și izolat peste 20 l/mp), frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze de 50-70 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 17-18 grade.

Cum va fi vremea în București, sâmbătă, 4 iulie 2026

Valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (cantități de apă în general de 5-15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (40-50 km/h).

Temperatura maximă va fi de 24-25 de grade. Vineri, sunt prognozate maxime de 32 de grade, astfel că diferența va fi de circa 8 grade Celsius.

În intervalul 3 iulie, ora 10 – 3 iulie, ora 17, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

În intervalul 3 iulie, ora 17 – 4 iulie, ora 08, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

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