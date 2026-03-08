Duminică, luni și marți, maximele vor ajunge la 13… 14 grade Celsius în București, iar cerul va fi senin, cu vânt slab.

De asemenea, meteorologii au anunțat vreme foarte caldă, cu temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare, potrivit prognozei meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026.

Cum va fi vremea în București, duminică, 8 martie 2026

Valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12… 13 grade Celsius, iar cea minimă de -2 spre 1 grad Celsius.

Cum va fi vremea în București, luni, 9 martie 2026

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade Celsius, iar cea minimă va fi de -1 spre 1 grad Celsius.

Cum va fi vremea în București, marți, 10 martie 2026

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade Celsius.

În intervalul 8 martie, ora 20.00 – 10 martie, ora 22.00, pentru municipiul București nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 9 martie – 5 aprilie 2026.

