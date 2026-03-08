În majoritatea zonelor țării, șansele de precipitații sunt reduse, dar dimineața și seara pot fi condiții de ceață, mai spun meteorologii.

Cum va fi vremea duminică, 8 martie 2026

Duminică, 8 martie, valorile termice vor fi similare cu cele din ziua precedentă, menținându-se peste mediile climatologice pentru această perioadă, potrivit meteorologilor.

În sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu ceață sau nebulozitate joasă dimineața și noaptea. În restul țării, cerul se va menține senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor ajunge la 50-55 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade Celsius, iar cele minime între -8 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade Celsius în sudul Banatului.

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi maxime de 12… 13 grade Celsius și minime de -2 până la 1 grad Celsius. Cerul va fi variabil, iar ceața ar putea apărea dimineața și din nou pe timpul nopții.

Cum va fi vremea luni, 9 martie 2026

Meteorologii anunță menținerea temperaturilor ridicate pentru această perioadă a anului. În sudul și estul țării, cerul va fi variabil, cu posibile episoade de ceață sau nori joși, în special dimineața și seara.

În restul teritoriului, cerul va fi senin. Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 70-80 km/h, dar și în sud-vest, în special în sudul Banatului, cu viteze de 55-65 km/h.

Maximele termice vor fi cuprinse între 9 și 18 grade Celsius, iar minimele vor varia între -10 grade Celsius în estul Transilvaniei și 7 grade Celsius în Dealurile de Vest.

În București, se prognozează un cer variabil, cu șanse de ceață dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor atinge 11 grade Celsius, iar cele minime vor oscila între -1 și 1 grad Celsius.

Cum va fi vremea marți, 10 martie 2026

Vremea rămâne caldă, cu temperaturi maxime între 10 și 16 grade Celsius și minime între -8 grade Celsius în estul Transilvaniei și 6 grade Celsius în Dealurile de Vest.

Cerul va fi variabil, iar în sudul și sud-estul țării se vor semnala înnorări pe parcursul zilei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zonele montane înalte, dar și local în Banat, Moldova și sudul Transilvaniei.

În București, vremea va fi plăcută, cu temperaturi maxime de 13… 14 grade Celsius și minime între 0 și 1 grad Celsius, mai scăzute în zonele periferice. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.

Cum va fi vremea miercuri, 11 martie 2026

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vestul și sudul țării, unde izolat ar putea apărea ploi slabe. În regiunile extracarpatice, ceața va persista local.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor varia între 9 și 18 grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între -8 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade Celsius în Dealurile de Vest.

În București, vremea rămâne caldă, cu cer variabil și înnorări trecătoare. Maximele vor ajunge la 12… 13 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 0 și 2 grade Celsius, mai scăzute în zonele din afara orașului. Ceața ar putea apărea dimineața și noaptea.

Cum va fi vremea în perioada 12 – 15 martie 2026

Pentru mijlocul lunii martie, prognoza indică temperaturi peste media acestei perioade. În regiunile vestice sunt posibile ploi slabe, în timp ce probabilitatea de precipitații rămâne scăzută în restul țării.

În București, vremea va fi în continuare mai caldă decât de obicei, cu temperaturi ridicate și șanse scăzute de ploaie.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 9 martie – 5 aprilie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel mai mare iceberg de pe Pământ, care era de 2 ori mai mare ca Londra, mai are doar câteva săptămâni până se va topi

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
Elle.ro
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Libertateapentrufemei.ro
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Lăutăreasa Mioara Lincan: „Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Nu cânta măgării: «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă»”. REPORTAJ de 8 martie, în sufletul unei femei
Exclusiv
Știri România 10:00
Lăutăreasa Mioara Lincan: „Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Nu cânta măgării: «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă»”. REPORTAJ de 8 martie, în sufletul unei femei
Guvernul lucrează pe 5 scenarii, ca prețul carburanților să nu ajungă la 10 lei. „Este extrem de important”, spune Bogdan Ivan
Știri România 09:33
Guvernul lucrează pe 5 scenarii, ca prețul carburanților să nu ajungă la 10 lei. „Este extrem de important”, spune Bogdan Ivan
Parteneri
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Adevarul.ro
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Fanatik.ro
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Financiarul.ro
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Stiri Mondene 10:42
Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Stiri Mondene 09:23
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
ObservatorNews.ro
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Libertateapentrufemei.ro
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Mediafax.ro
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București
KanalD.ro
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
Fanatik.ro
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului