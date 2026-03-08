În majoritatea zonelor țării, șansele de precipitații sunt reduse, dar dimineața și seara pot fi condiții de ceață, mai spun meteorologii.

Cum va fi vremea duminică, 8 martie 2026

Duminică, 8 martie, valorile termice vor fi similare cu cele din ziua precedentă, menținându-se peste mediile climatologice pentru această perioadă, potrivit meteorologilor.

În sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu ceață sau nebulozitate joasă dimineața și noaptea. În restul țării, cerul se va menține senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor ajunge la 50-55 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade Celsius, iar cele minime între -8 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade Celsius în sudul Banatului.

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi maxime de 12… 13 grade Celsius și minime de -2 până la 1 grad Celsius. Cerul va fi variabil, iar ceața ar putea apărea dimineața și din nou pe timpul nopții.

Cum va fi vremea luni, 9 martie 2026

Meteorologii anunță menținerea temperaturilor ridicate pentru această perioadă a anului. În sudul și estul țării, cerul va fi variabil, cu posibile episoade de ceață sau nori joși, în special dimineața și seara.

În restul teritoriului, cerul va fi senin. Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 70-80 km/h, dar și în sud-vest, în special în sudul Banatului, cu viteze de 55-65 km/h.

Maximele termice vor fi cuprinse între 9 și 18 grade Celsius, iar minimele vor varia între -10 grade Celsius în estul Transilvaniei și 7 grade Celsius în Dealurile de Vest.

În București, se prognozează un cer variabil, cu șanse de ceață dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor atinge 11 grade Celsius, iar cele minime vor oscila între -1 și 1 grad Celsius.

Cum va fi vremea marți, 10 martie 2026

Vremea rămâne caldă, cu temperaturi maxime între 10 și 16 grade Celsius și minime între -8 grade Celsius în estul Transilvaniei și 6 grade Celsius în Dealurile de Vest.

Cerul va fi variabil, iar în sudul și sud-estul țării se vor semnala înnorări pe parcursul zilei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zonele montane înalte, dar și local în Banat, Moldova și sudul Transilvaniei.

În București, vremea va fi plăcută, cu temperaturi maxime de 13… 14 grade Celsius și minime între 0 și 1 grad Celsius, mai scăzute în zonele periferice. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.

Cum va fi vremea miercuri, 11 martie 2026

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vestul și sudul țării, unde izolat ar putea apărea ploi slabe. În regiunile extracarpatice, ceața va persista local.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor varia între 9 și 18 grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între -8 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade Celsius în Dealurile de Vest.

În București, vremea rămâne caldă, cu cer variabil și înnorări trecătoare. Maximele vor ajunge la 12… 13 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 0 și 2 grade Celsius, mai scăzute în zonele din afara orașului. Ceața ar putea apărea dimineața și noaptea.

Cum va fi vremea în perioada 12 – 15 martie 2026

Pentru mijlocul lunii martie, prognoza indică temperaturi peste media acestei perioade. În regiunile vestice sunt posibile ploi slabe, în timp ce probabilitatea de precipitații rămâne scăzută în restul țării.

În București, vremea va fi în continuare mai caldă decât de obicei, cu temperaturi ridicate și șanse scăzute de ploaie.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 9 martie – 5 aprilie 2026.

