Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 martie 2026

Cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 16-22 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 23-29 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 30 martie-5 aprilie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Zilele trecute, în România s-a produs un fenomen pe care meteorologii îl numesc inversiune termică. Apare atunci când stratul de aer cald rămâne deasupra unui strat de aer rece, inversând astfel modelul obișnuit al temperaturilor care scad odată cu altitudinea.

Această situație se produce din cauza unei stagnări a maselor de aer, determinată de lipsa mișcărilor ascendente. De obicei, aerul cald din zonele joase se ridică și este înlocuit de aer rece.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și al unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE