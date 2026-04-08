Programul metroului în noaptea de Înviere

„În noaptea de Înviere, 11/12 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”, a anunțat Metrorex, într-un comunicat.

Pentru evitarea oricăror incidente, accesul în metrou cu lumânări sau candele aprinse este „strict interzis”, precizează sursa citată.

Potrivit companiei, în perioada Sărbătorilor Pascale, 10 – 13 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.

Programul de circulație a trenurilor de metrou în zile nelucrătoare și sărbători legale se desfășoară între orele 5:00-23:00, cu mențiunea că ultimele trenuri de metrou pleacă la ora 23:00 din stațiile de capăt ale Liniilor de metrou, iar la stațiile Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2 se așteaptă transferul călătorilor între liniile de metrou M1, M3 și M2.

Pentru Linia de metrou M4 circulația trenurilor de metrou se va desfășura cu transbordare în stația Jiului, stație la care, pentru continuarea călătoriei se vor îmbarca de la linia vecină.

Lista de noi tarife de la Metrorex, de la 1 mai 2026

Metrorex a propus o majorare a tarifelor de transport, care ar urma să intre în vigoare de la 1 mai 2026, pentru toate tipurile de bilete și abonamente, inclusiv pentru abonamentul lunar. Decizia finală va fi luată de Ministerul Transporturilor.

Consiliului de Administrație al Metrorex a propus creșterea tarifelor cu 40 – 50%, de la 1 mai 2026.

Potrivit propunerii, prețurile vor crește în funcție de cartela aleasă astfel:

O călătorie: 5 → 7 lei

Două călătorii: 10 → 14 lei

10 călătorii: 40 → 55 lei

Abonament 24 ore: 12 → 18 lei

Abonament 72 ore: 35 → 50 lei

Abonament săptămânal: 45 → 60 lei

Abonament lunar: 100 → 140 lei

Abonament 6 luni: 500 → 700 lei

Abonament anual: 900 → 1.300 lei

Prețul unui abonament lunar ar crește astfel cu 40%, de la 100 lei la 140 lei, iar un abonament anual ar putea ajunge la 1.300 lei, cu 400 lei mai mult decât în prezent.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE