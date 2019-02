Reprezentantul CJ Vâlcea a explicat că noul contract va fi încheiat pe o perioadă de doi ani. Astfel, în noul an școlar nu vor mai exista întârzieri în distribuirea acestor produse, iar elevii le vor primi încă din prima zi de școală.

Vâlcea se numără printre cele 26 de județe din țară în care procedura de achiziţie pentru programul guvernamental „Laptele şi Cornul” a demarat cu întârziere. În această situație, conducerea Consiliului Județean Vâlcea a dat vina pe procedurile greoaie pe care a trebuie să le urmeze.

„Din păcate, am ajuns în situaţia aceasta nu din vina noastră. Legea, că asta e ţara noastră, face ca procedurile să fie extrem de greoaie. Am îndeplinit până acum tot ce s-a cerut şi, credeţi-mă că sunt munţi de dosare, cad dosarele pe funcţionari, dar am încredere că achiziţia este făcută de această dată fără să am vreo teamă că mă va căuta Parchetul după aceea”, a declarat preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, conform sursei citate.