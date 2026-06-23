Ministerul Mediului: Europa înseamnă și Maroc, și Turcia

Reamintim, reprezentanții statului au justificat forma actuală a proiectului prin implementarea programului „Fabricat în Europa”, demarat de către Uniunea Europeană.

În esență, acesta dorește stimularea producției locale, fiind vizată eliminarea producătorilor chinezi, care sunt acuzați că primesc subvenții generoase din partea statului.

De altfel, acestora le-au fost impuse tarife vamale de până la 45%.

Unii da, alții ba

Însă programul Rabla 2026 a fost extins și la mașinile produse în Maroc, Turcia și Marea Britanie, justificându-se cu faptul că Uniunea Europeană are tratate de liber schimb cu aceste țări.

Problema este că tratate de liber schimb au și Japonia și Coreea de Sud. Libertatea a arătat săptămâna trecută că aceste prevederi exclud mărci precum Mazda, Subaru și Honda din Japonia și KGM din Coreea de Sud, care nu au fabrici în Europa și țările adiacente.

Doi producători, KGM și Subaru, au acuzat direct ministerul de măsuri anticoncurențiale și au cerut respectarea acordurilor actuale.

De asemenea, pe listă nu se află Serbia – vecină cu România, Statele Unite și India – cu care UE a semnat acorduri comerciale.

Se contorizează emisiile la transport

În schimb, Ministerul Mediului argumentează că transportul mașinilor produce emisii, astfel că acesta este motivul pentru care au fost excluși producătorii din state îndepărtate.

Cristian Chirac, secretar general al Asociației Producătorilor și Importatorilor Auto (APIA), a avertizat marți ministerul Mediului că statul va fi tras la răspundere în instanță dacă nu modifică ghidul, deoarece acesta este realizat arbitrar.

„O să înceapă ghidul și o să-l aprobați și o să ne plimbăm prin tribunale”, a spus Chirac, în cadrul ultimei dezbateri publice privind programul Rabla.

Programul Rabla, faza pe procese. Producătorii din Japonia și Coreea de Sud amenință statul cu judecata. La motociclete situația e și mai dezastruoasă
Dezbaterea publică privind programul Rabla, organizată la Ministerul Mediului Foto: Libertatea

Poziția sa a fost susținută și de Nicoleta Gerea, reprezentanta Suzuki, care a spus că România are tratate cu Japonia.

Aceasta a cerut și o sesiune nouă pentru înscrierea dealerilor, deoarece rețelele s-au schimbat mult în ultimii ani.

Norme peste norme

Ministerul Mediului a argumentat că programul Rabla a avut încă de la început diverse criterii, astfel nu este o problemă de prezență pe piață, ci doar de acces la subvențiile statului. Astfel, mașinile japoneze și coreene se vor putea vinde în continuare în România, doar că nu vor putea participa la programul de subvenții de la Rabla.

Spre exemplu, nu se mai pot vinde prin programul Rabla nici mașini diesel, pe motorină, în vreme ce reprezentanții Ford au susținut la rândul lor că nu pot participa nici mașini europene ce depășesc normal de 140 de grame de CO2 pe kilometru.

Beneficiarii vor să aibă de unde alege

Sunt impactați însă beneficiarii. Mai multe persoane fizice care au participat la dezbaterea publică s-au pronunțat împotriva limitării ofertei.

„Să aveți în vedere beneficiarii, nu producătorii. Și să reintroduceți firmele”, a afirmat Victor Jucan, de la JAD Consult.

În schimb, reprezentanții ACAROM – asociația care reprezintă producătorii auto din România, respectiv Dacia și Ford – susțin că România poate ține cont de interesul național.

Acestora li s-a replicat de către alți beneficiari că programul Rabla este de mediu, nu unul economic.

Subvenționam luxul?

O altă problemă ridicată a fost faptul că există o limită maximă de 70.000 de euro (cu TVA inclus) pentru mașinile electrice și plug-in hibrid și una de 60.000 de euro pentru cele termice și hibride clasice, aceasta fiind considerată prea ridicată.

Reprezentanții Ford au argumentat că limita provine de la autoutilitarele vândute prin program, iar acestea sunt scumpe.

Pe de altă parte, această prevedere permite achiziția unor limuzine de lux precum Mercedes CLA electric sau a unor mașini SUV precum BMW iX3, al cărui preț pornește de la 65.000 de euro.

Or, de 70.000 de euro se pot achiziționa trei mașini MG4 Urban, produse în China, al căror preț de pornire e 20.000 de euro fără niciun fel de program Rabla sau Ford Puma Gen-E, produs la Craiova, care costă de la 24.500 euro.

Dezastru la motociclete

În fine, o altă problemă este în sectorul motocicletelor, iar aceasta a fost ridicată tot de un beneficiar interesat să cumpere un model.

Mai precis, marea majoritate a acestora sunt produse în Asia, în țări precum Japonia, China, India și Thailanda, iar eliminarea țărilor asiatice din programul Rabla de pe acest an restrânge semnificativ oferta.

În Europa se produc modele Ducati, Aprilia, Moto Guzzi, MV Agusta (Italia), BMW (Germania), KTM și Husqvarna (Austria), în vreme ce Yamaha are o fabrică în Franța.

Însă beneficiarii spun că modelele rămase în producție în Europa sunt cele considerate premium și care costă de la 10.000 de euro în sus, în vreme ce producătorii europeni fac la rândul lor acum modele în Asia.

„Modificări semnificative”

Tudor Roșca, directorul de cabinet al ministrului Diana Buzoianu, a afirmat că proiectul a fost scris în grabă, însă a garantat că acesta „va suferi modificări semnificative”. Întrebat care sunt acestea, reprezentantul ministrului nu a mai dat detalii.

Conform oficialilor statului, programul Rabla va demara la final de iulie, iar prin acesta sunt estimate să fie comercializate 20.000 de mașini.

Programul are anul acesta un buget de 300 de milioane de lei, față de 200 de milioaneîn 2025 și 1,5 miliarde în trecut.

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