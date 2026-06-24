Deși proiectul a trecut de prima cameră a Parlamentului, acesta nu a beneficiat de susținere politică majoritară în comisii. Guvernul României a transmis un punct de vedere negativ, iar Comisia Juridică și Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților au emis, de asemenea, avize negative.

De ce a fost adoptat proiectul dacă avizele au fost negative?

Trecerea proiectului prin Camera Deputaților nu reprezintă un vot de încredere din partea deputaților, ci este o consecință tehnică a regulamentului parlamentar.

Inițiativa a fost adoptată tacit ca urmare a depășirii termenului constituțional de 45 de zile alocat pentru dezbatere și vot, conform articolului 75, alineatul 2, teza a III-a din Constituția României. În condițiile în care documentul nu a fost dezbătut și votat în plenul Camerei Deputaților în intervalul legal, acesta este trimis automat mai departe, la Senat, în forma sa inițială, propusă de inițiatori.

Ce prevede, concret, inițiativa legislativă pentru unirea României cu Moldova

Potrivit textului depus în Parlament la data de 14 aprilie, se propune ca Parlamentul României să decidă oficial unirea României cu Republica Moldova.

Extras din proiectul de lege: Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile Actului final al Conferinței C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice, diplomatice, și abilitează guvernul țării să înceapă de urgență, imediat, negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova.

Mai mult, inițiatorii au inclus în textul legii pași specifici care ar trebui urmați imediat după o eventuală publicare în Monitorul Oficial. Printre aceștia se numără notificarea oficială a marilor puteri și a organismelor internaționale:

Guvernul Republicii Moldova

Statele Unite ale Americii (SUA)

NATO

Organizația Națiunilor Unite (ONU)

Uniunea Europeană (UE)

Ce urmează în procesul legislativ

Adoptarea tacită de către Camera Deputaților reprezintă doar o primă etapă dintr-un proces complicat. Pentru a deveni realitate, documentul are nevoie de un parcurs similar în Senat, care este forul decizional.

Având în vedere avizele negative puternice venite de la Guvern și de la comisiile de specialitate, este de așteptat ca proiectul să fie respins la votul final din Senat, după ce va intra în dezbaterile comisiilor senatoriale.

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