Condiții pentru înființarea poliției locale

Conform documentului, comunele și orașele cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor putea angaja doar trei polițiști locali, cu condiția ca finanțarea să provină integral din venituri proprii.

„Unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, așa cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean”, se arată în proiect.

Distribuirea posturilor în administrația publică

Proiectul introduce și reguli stricte privind alocarea numărului de posturi din cadrul administrației publice. Comunele, orașele și municipiile vor putea angaja un polițist local pentru fiecare 1.200 de locuitori, iar județele și municipiul București vor putea angaja unul pentru fiecare 6.500 de locuitori.

În plus, proiectul stabilește numărul maxim de posturi pentru cabinetele din cadrul administrației publice, cum ar fi:

5 posturi pentru Cabinetul prim-ministrului;

5 posturi pentru Cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu;

3 posturi pentru Cabinetul ministrului sau al șefului Cancelariei Prim-ministrului;

4 posturi pentru primarii unităților cu peste 100.000 de locuitori;

3 posturi pentru primarii orașelor cu populație între 30.000 și 100.000 de locuitori;

1 post pentru primarii comunelor sub 10.000 de locuitori.

Limite pentru angajări în funcție de populație

Pentru unitățile teritoriale, cu excepția celor din sectoarele bugetare ale învățământului, sănătății și asistenței sociale, proiectul stabilește un număr maxim de angajați în funcție de populație:

Până la 1.500 de locuitori: maximum 16 posturi;

Între 1.501 și 3.000 de locuitori: maximum 22 de posturi;

Între 3.001 și 5.000 de locuitori: maximum 30 de posturi;

Între 5.001 și 10.000 de locuitori: maximum 43 de posturi;

Între 10.001 și 20.000 de locuitori: maximum 60 de posturi;

Între 20.001 și 50.000 de locuitori: maximum 110 posturi;

Peste 50.000 de locuitori: 110 posturi, plus câte 10 pentru fiecare fracție de 10.000 de locuitori în plus.

Flexibilitate în ajustarea organigramelor

Unitățile administrativ-teritoriale care dispun de servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau de poliție locală pot ajusta numărul de posturi prin hotărâre. Acestea trebuie să respecte însă limitele maxime stabilite de lege.

Proiectul, care urmărește creșterea capacității financiare și eficientizarea administrației publice, este deschis pentru dezbatere publică, iar autoritățile și cetățenii interesați pot trimite sugestii și observații în perioada următoare.