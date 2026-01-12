Ce sunt rachetele „Nightfall” și ce pot face

Rachetele „Nightfall” sunt descrise de Guvernul Marii Britanii ca arme balistice cu lansare rapidă, care pot fi trase în succesiune și pot atinge ținte aflate la distanțe foarte mari, inclusiv pe teritoriul Rusiei. Conform datelor prezentate, fiecare rachetă este echipată cu un focos de 200 kg.

🇬🇧 The UK will develop a new tactical ballistic missile for Ukraine.



🚀 A Project Nightfall missile will have a range of 500 km and will carry a 200 kg warhead.https://t.co/t1PhkWsZL9 pic.twitter.com/4QvLbLLmbu — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) January 12, 2026

Ministerul britanic al Apărării caută în prezent companii din Marea Britanie care să proiecteze, să dezvolte și să livreze primele trei rachete de test, în cadrul contractului de 10,5 milioane de euro.

Londra, hotărâtă „să pună arme de ultimă generație în mâinile ucrainenilor”

Aflat într-o vizită oficială la Kiev, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că aceste arme vor consolida capacitatea Ucrainei de a se apăra.

„Îți aperi orașele având mai multe straturi de apărare și, parțial, te aperi fiind capabil să ataci”, a spus Healey, într-o declarație pentru The Sun. Oficialul a adăugat că Londra este hotărâtă „să pună arme de ultimă generație în mâinile ucrainenilor”, în timp ce atacurile rusești continuă.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Palatul Prezidențial din Kiev, pe data de 9 ianuarie 2026. Foto: Profimedia Images

John Healey se afla la Kiev în momentul în care zona a fost vizată de un atac rusesc cu rachete și drone, soldat cu patru morți. Ministrul a relatat că trenul cu care călătorea a fost forțat să oprească de urgență.

„A fost un moment serios și un memento dur al barajului de drone și rachete care lovește ucrainenii în condiții de ger”, a declarat Healey, scrie The Sun, citat de Daily Mail.

Aproximativ 235 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor britanice

Anunțul privind rachetele „Nightfall” a fost făcut în paralel cu o altă decizie importantă: Marea Britanie va aloca aproximativ 235 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale, în eventualitatea unei desfășurări în Ucraina după un posibil armistițiu cu Rusia.

Fondurile vor fi folosite pentru modernizarea vehiculelor, a sistemelor de comunicații, pentru protecție împotriva dronelor și pentru alte echipamente necesare unei eventuale misiuni.

„Accelerăm investițiile pentru a ne asigura că forțele armate britanice sunt pregătite să fie desfășurate și să conducă Forța Multinațională pentru Ucraina”, a spus Healey.

Volodimir Zelenski mulțumește Marii Britanii

După întâlnirea cu oficialul britanic, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit Marii Britanii pentru sprijinul acordat.

During my meeting with UK Secretary of State for Defense @JohnHealey_MP, I briefed him on Russias overnight strike on our energy infrastructure and people. Moscow is trying to use cold weather as a tool of terror, which is why work on additional air defense capabilities for… pic.twitter.com/6V9GJrBHpX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2026

„Este esențial ca și cadrul pentru încheierea războiului să includă un răspuns clar din partea aliaților, în cazul în care agresiunea rusă se repetă”, a declarat Zelenski.

Anunțurile Londrei vin la scurt timp după ce Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind peste 200 de drone și 20 de rachete, potrivit unei evaluări a serviciilor britanice de informații militare. Printre acestea s-a aflat și o rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune de tip Oreshnik, lansată de la o distanță de aproximativ 1.600 de kilometri, din interiorul teritoriului rus. Deși racheta este capabilă să transporte focoase nucleare, nu există indicii că atacul ar fi implicat un focos nuclear.

Serviciile de informații britanice estimează că Rusia deține doar „un număr foarte mic” de astfel de rachete, mult mai costisitoare decât cele utilizate frecvent până acum, iar folosirea lor este considerată un mesaj strategic transmis de regimul lui Vladimir Putin.

