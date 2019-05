Proiectul de lege modifică în acest sens art.16 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, fiind iniţiat, alături de Liviu Dragnea, şi de Lia Olguţa Vasilescu şi Alfred Simonis.

Potrivit proiectului, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită „realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite la articolul 67, articolul 70 şi articolul 103 din legea 227/2015, indiferent de nivelul acestora”.

„Activităţile independente, cele care privesc drepturile de proprietate intelectuală, precum şi cele din agricultură, silvicultură şi piscicultură sunt activităţi care, prin desfăşurarea lor, nu implică, de cele mai multe ori, absenţa părintelui de lângă copil în perioada concediului. Mai mult, prin suspendarea activităţii, pot fi generate şi alte consecinţe, cum ar fi pierderea unor locuri de muncă pentru angajaţii celor care desfăşoară astfel de activităţi, rezilieri de contracte încheiate cu terţi, limitarea accesului la fonduri europene destinate dezvoltării activităţilor întreprinderilor familiale sau a microfermelor”, au argumentat iniţiatorii proiectului de lege în expunere de motive.

Ce spunea Dragnea: „Este de foarte mult bun simț!”

„Este de foarte mult bun simț, am depus deja acest proiect de lege, intră în procedură parlamentară. Vor avea voie mămicile care primesc acea indemnizație să desfășoare activități independente, drepturi de autor, activități care nu implică depărtarea mamei de copil, statul nu pierde nimic. Nimeni nu e perfect. Noi aşa am gândit legea. Am dublat indemnizaţiile. Asta ne-a scăpat. Mâine această lege va intra în procedură parlamentară. Este doar un articol. Atât de uşor a fost”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

