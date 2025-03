Acțiuni controversate ale lui Musk

Tesla, liderul mondial în producția de vehicule electrice, se confruntă cu o scădere dramatică a vânzărilor și a imaginii de brand, conform sursei citate. Această situație vine ca urmare a acțiunilor controversate ale lui Elon Musk în ultimele șapte săptămâni, care au inclus concedieri masive și declarații politice controversate.

Vânzările Tesla în scădere dramatică

Înregistrările de vehicule Tesla în Germania au scăzut cu 76% luna trecută, ajungând la doar 1.429 unități. În California, vânzările au scăzut cu aproape 8% în ultimul trimestru al anului 2024. Acțiunile companiei au înregistrat o scădere de 15%, cea mai mare din ultimii cinci ani.

Conform Bloomberg News, încrederea față de Tesla a atins cel mai scăzut nivel din 2023. Se estimează că implicarea lui Musk în alegeri a afectat negativ afacerile companiei în California anul trecut.

Proteste și acte de vandalism

This guy really owned @elonmusk didnt he? He paid a ton of money for a Tesla just to destroy it in protest. You just cant fix stupid. 🤣 pic.twitter.com/h2jWZSnaXU — Don Keith (@RealDonKeith) March 13, 2025

Recomandări Cum a ajuns în faliment o fabrică veche de 100 de ani, care putea produce 10 milioane de perechi de șosete pe an. „Era o activitate uriașă, în trei schimburi”

În ultima lună, au avut loc proteste organizate în fața showroom-urilor Tesla din întreaga țară. S-au înregistrat și acte de vandalism împotriva mașinilor Tesla, a proprietăților companiei și a stațiilor de încărcare Supercharger. Aceste evenimente au lăsat mii de proprietari de Tesla îngrijorați și deziluzionați de brand. Mulți caută acum modalități creative de a se distanța de produsele Tesla și de oligarhul sud-african.

Proprietarii găsesc modalități ingenioase de a se distanța de Tesla

În ultima lună, mulți șoferi au devenit mai inventivi în încercarea de a se disocia de Musk. Unii au îndepărtat emblemele Tesla și le-au înlocuit cu insigne ale altor producători auto, cum ar fi Audi, TOYOTA, RIVIAN sau Mazda. O mașină a fost chiar decorată cu insigne complete de Audi A5.

People are just embarrassed to drive a Tesla - which, mind you, they might have bought *before* Elon Musk went full nazi - so they "rebrand" it to an Audi, Rivian, Subaru or Chevrolet. pic.twitter.com/3JDTNaRCPM — Sherry Baudet 🇺🇸 🇳🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@sherrybaudet) March 12, 2025

S-a înregistrat o creștere a vânzărilor de autocolante produse de companii precum MadPufferStickers, cu mesaje precum „Am cumpărat această mașină înainte să știu că Elon era nebun.” Astfel de autocolante au fost văzute din California până în Germania.

Recomandări Care sunt pașii pe care Ucraina și Rusia ar trebui să îi respecte pentru a ajunge la un armistițiu durabil STUDIU

Tego też nie zobaczycie w mediach Trumpa 🇺🇸.



🇺🇸 Piosenkarka Sheryl Crow sprzedała swoją Teslę, a dochód przekazała NPR.

NPR to niezależna organizacja non-profit obejmująca ponad 1000 stacji radiowych. pic.twitter.com/9cYZBxBXE2 — Ally McB (@AllMcBill) March 3, 2025

Matthew Hiller, un vânzător de autocolante, a declarat pentru Forbes că vinde între 400 și 500 de astfel de autocolante pe zi, deoarece mulți proprietari de Tesla vor să se disocieze de CEO.

Reacția americanilor

Un cuplu care deține un Cybertruck a explicat pe Reddit motivele din spatele acestei decizii. „Am cumpărat-o înainte ca lucrurile să devină ciudate. Am avut o altă Tesla pe care am vândut-o, dar nimeni nu va cumpăra Cybertruckul”, a scris soția. Soțul a adăugat: „Am comandat-o în 2019 și am primit-o în mai 2024. La scurt timp după aceea, Elon a început să se comporte ciudat.” El a menționat că vandalizările mașinilor Tesla au început după inaugurarea lui Musk la DOGE.

Proprietarul a subliniat că nu se identifică cu fanii înfocați ai Tesla: „Există mulți oameni cu Cybertruck care mă enervează, acționând ca și cum ar fi întreaga lor identitate.” El a adăugat: „Îl consider pe Elon cool? Nu. M-a făcut de râs din vara trecută.”

Recomandări Lupta pentru supraviețuire a femeilor în România comunistă, când produsele pentru igienă intimă sau contraceptivele erau rarități: „Mai foloseam cârpe, dar de multe ori nu aveam din ce rupe”

Escaladarea tensiunilor

În ultimele săptămâni, situația s-a înrăutățit, iar apatia față de Tesla și stațiile sale Supercharger a crescut semnificativ. Pe 3 martie, șapte stații de încărcare dintr-un mall de lângă Boston au fost incendiate. Joia trecută, poliția din Portland a răspuns la focuri de armă trase asupra unui showroom Tesla.

Mulți proprietari sunt îngrijorați că mașinile lor ar putea fi vandalizate intenționat. O Tesla albastră din Chicago a fost vandalizată cu vopsea albă pe care scria „F-Elon”. Un proprietar a folosit chiar un sistem de proiecție la bord pentru a cere altor șoferi să nu-l hărțuiască, spunând că era deja jenat că trebuie să conducă un Cybertruck.

De la dorit la nedorit, în câteva săptămâni

Tesla a trecut prin multe în cei 15 ani de la înființare. La început, era o companie puțin cunoscută, disprețuită de susținătorii combustibililor fosili și adorată doar de un mic grup de entuziaști ai vehiculelor electrice. Comunitatea EV și personalul Tesla au depus eforturi considerabile pentru a transforma Tesla într-un brand global de mașini electrice adorat, în special după lansarea Model S în 2012.

Însă, la începutul anului 2025, activitatea lui Musk pe rețelele sociale, achiziționarea Twitter, incursiunea frenetică în politică și câteva saluturi îndoielnice, au dus la implozia brandului.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Furtună puternică în București, cu rafale de până la 70 km/h și copaci rupți de vânt

Urmărește-ne pe Google News