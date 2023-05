O femeie tine in mana o foaie pe care scrie "Demisia" in timpul unui pichet de protest organizat de sindicatul din Institutul National de Statistica (SINSB) cu ocazia Zilei Statisticianului, in Bucuresti, marti, 12 iulie 2022. Statisticienii reclama discriminarile salariale in cadrul institutiei, cat si in raport cu alte categorii de bugetari si cer demisia presedintelui INS. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.