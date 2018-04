Protest al angajaţilor Spitalului de Boli Infecțioase din Galați. Aproximativ 30 de angajaţi ai unității spitalicești gălățene au protestat, marţi, în curtea instituției, nemulţumiţi că în luna martie li s-au redus sporurile. Salariaţii, în special asistente şi infirmiere, s-au strâns la intrarea principală a unităţii medicale, având în mâini coli albe pe care scria “Grevă spontană”.

Protestatarii reclamă că în urma aplicării legii salarizării unitare le-au scăzut veniturile.

O altă angajată a Spitalului s-a plâns, la rândul ei, că i-au scăzut veniturile cu circa 150 de lei.

Conducerea spitalului recunoaşte că s-au redus sporurile din cauza noilor reglementări, dar şi a timpului efectiv de lucru al angajaţilor.

“Nu am putut asigura 25 % pentru tot spitalul, nu am avut de unde; am zis am asigurat categoriile defavorizate ca măcăr să plece cu un salariu la fel cu cel avut în luna anterioară. Angajaţii de la registratura au pierdut; tot prin indenmnizaţia de hrană au luat mai puţin în funcţie şi de acum a lucrat. Eu nu pot acţiona în afara legii, eu am încercat să mă încadrez legal între valorile minime şi maxime la sporuri. Salariile li s-au dat mărite aşa cum prevede legea. Mai mult decât atât ce pot să fac…iar suma în care a trebuit să mă încadrez ţine şi de ordonatorul de credite”, a afirmat managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Galaţi, Mihaela Debita.