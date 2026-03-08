Protest în București față de violența de gen

Protestatarii au cerut o justiție reproductivă accesibilă tuturor femeilor, cu un accent special pe femeile din comunități marginalizate, precum cele rome.

Printre mesajele afișate pe pancarte s-a remarcat unul emoționant: „Suntem strigătul femeilor care nu mai sunt”. Participanții au subliniat importanța solidarității în fața inegalităților sociale și economice.

O fata brunetă, cu ochelari de soare la ochi, ținând în mână un banner cu textul „Feminism - Lupta de clasă", în timpul protestului pentru drepturile femeilor organizat în Piața Universității, 8 martie

„Suntem astăzi aici pentru că vrem să comemorăm ziua de 8 martie, care are o însemnătate extrem de importantă pentru drepturile noastre sociale și pentru bunăstarea noastră socială. Este o zi de luptă care ne-a adus multe din privilegiile pe care le avem o parte din noi astăzi și în contextul în care situația socială și politica astăzi a devenit de netrăit pentru mare parte dintre noi. Astăzi am venit aici să protestăm împotriva violenței în general, dar împotriva a tot ce înseamnă violență, împotriva demnității vieții noastre, că e vorba de austeritate, că e vorba de militarizare, care este o politică a morții. Ne opunem acestor politici criminale din ziua de astăzi, care afectează o parte masivă dintre noi, cu precădere femeile, și care nu ne reprezintă în niciun fel. Acesta este mesajul nostru. Luptele acestea se întrepătrund și vrem să tragem un semnal asupra lor și să invităm și la solidaritate între noi toate clasele care suntem afectate de tot ceea ce se întâmplă astăzi”, a declarat Ela Crăciun, reprezentantă a „Feminism România”.

Protestul a vizat în special politicile de austeritate care adâncesc inegalitățile și afectează grav accesul femeilor la servicii esențiale, inclusiv sănătatea reproductivă.

fete care au în mână un banner din materual textil de care apare scris cu spray negru „Fără abuzatori în Universități", în timpul protestului pentru drepturile femeilor organizat în Piața Universității, 8 martie

În mesajul publicat pentru promovarea evenimentului, organizatorii au atras atenția asupra problemelor precum rasismul sistemic și efectele istorice ale marginalizării unor comunități: „De 8 martie luptăm pentru o justiție reproductivă pentru toate femeile, și în special pentru femeile rome și din comunități marginalizate, cele mai afectate de austeritate, de subfinanțarea sistemului de sănătate, de rasismul sistemic, de rasializarea și precarizarea ca urmare a unui proces istoric”.

Participanții și-au exprimat dorința unei lumi „fără austeritate și fără războaie”, punând accent pe dreptul la siguranță și demnitate. Protestul din Piața Universității a fost o ocazie de a atrage atenția asupra problemelor persistente și de a încuraja solidaritatea între grupurile vulnerabile din societate.

De asemenea, în timpul manifestației, protestatarii au scandat mesaje precum „Austeritatea este criminală! Nu vrem arme, vrem spital și școală!”.

662 de cazuri de femicid în patru ani și jumătate, 60 dintre victime au fost minore

În ultimii ani au crescut dramatic în România cazurile de femicid și violență domestică. Potrivit statisticilor furnizate pentru Libertatea de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în România s-au înregistrat în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2025 nu mai puțin de 662 de cazuri de femicid, în 60 de cazuri, victimele fiind minore.

Iată defalcat și situația ordinelor de protecție admise și emise de instanțele de România: 2021- 6.352 (6.205 agresori bărbați și 152 de agresori femei); 2022 – 6.928 (6.699 de agresori bărbați și 241 de agresori femei); 2023 – 7.066 (6.815 agresori bărbați și 273 de agresori femei); 2024 – 7.360 (7.099 de agresori bărbați și 318 agresori femei); semestrul I 2025 – 3.651 (3.520 de agresori bărbați și 182 de agresori femei).

În total, în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2025 au fost emise de instanțe 31.357 de ordine de protecție pentru un număr de 36.485 de victime ale violenței domestice, iar dintre acestea nu mai puțin de 30.699 au fost femei și 5.786 bărbați. Dintre cele 662 de cazuri de femicid înregistrate în România între 1 ianuarie 2021 și 30 iunie 2025, cele mai multe – 151 – au fost comise în anul 2021.

În prima jumătate a acestui an au fost înregistrate 72 de cazuri de femicid. În legislația penală română, termenul „femicid” nu este definit expres și nu constituie o infracțiune distinctă, după cum spun reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Totuși, conceptul este recunoscut în doctrină, criminologie și politicile publice, fiind asociat cu „uciderea unei femei pentru motive ce țin de genul ei, de regulă în contextul violenței domestice, relațiilor intime abuzive sau al urii față de femei ca grup social”.

Un nou proiect legislativ încearcă să apere femeile

Autorităţile vor informa victimele violenţei domestice înainte de expirarea ordinelor de protecţie, iar agresorii vor fi obligaţi să participe la consiliere psihologică. Camera Deputaţilor a adoptat, pe 25 februarie 2026, o iniţiativă legislativă menită să îmbunătăţească protecţia victimelor şi să adreseze cauzele comportamentelor violente.

Potrivit noii legi, primăriile sunt obligate să contacteze victimele în termen de trei zile de la emiterea ordinului şi cu cel puţin 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a le informa despre posibilitatea prelungirii. Instanţele vor trebui să transmită hotărârile către autorităţile locale în cel mult cinci ore de la pronunţare, pentru a asigura o intervenţie cât mai rapidă.

„Un ordin de protecţie pe hârtie nu este suficient dacă statul rămâne spectator în relaţia cu victimele violenţei domestice. După ce am reuşit să dublăm valabilitatea ordinelor de protecţie şi să garantăm asistenţa juridică gratuită în apel pentru victime, facem acum pasul următor. Prin această lege, transformăm primăriile şi asistenţii sociali în aliaţi activi ai victimelor. Nu mai aşteptăm ca o femeie terorizată să numere singură zilele până când agresorul se poate întoarce legal la uşa ei. Statul este cel care o va suna, o va informa şi o va ajuta să ceară prelungirea protecţiei”, a declarat Monica Berescu, deputată USR.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

