Revendicările protestatarilor

Organizatorii cer președintelui Nicușor Dan să respingă numirile, acuzând că unele ar putea compromite independența justiției.

Sub sloganul „Cu ochii pe Cotroceni și numirea procurorilor”, manifestanții au afișat mesaje precum „Domnule președinte, România urmărește atent numirile din justiție” și „Vrem integritate, vrem nume nepătate”.

Conform legii, președintele are ultimul cuvânt în privința numirii procurorilor propuși de ministrul Justiției, având posibilitatea să accepte sau să respingă nominalizările înaintea semnării decretelor.

Nicușor Dan, baie de mulțime la protestul împotriva numirilor din Justiție

Președintele Nicușor Dan a ieșit, vineri seară, în mijlocul protestatarilor adunați la Palatul Cotroceni pentru a-și exprima nemulțumirea legată de numirile în Justiție.

„Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma”, a declarat șeful statului, adăugând că rezultatele vor fi vizibile „probabil în șase luni”.

În fața criticilor, președintele a explicat că deciziile sale se bazează pe informații detaliate și că va monitoriza activitatea celor numiți. „Am de o sută de ori mai multe informații decât aveți dumneavoastră”, a afirmat el.

Nicușor Dan a subliniat că numirile în Justiție necesită timp pentru a produce efecte palpabile. „Oamenii ăștia trebuie să vină, să cunoască instituția și să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo. De asemenea, ce pot să vă spun este că periodic mă voi întâlni cu ei, cu șefii acestor instituții”, a punctat președintele.

În ceea ce privește referendumul privind Justiția, președintele a oferit detalii despre implementarea unui sistem informatic menit să garanteze confidențialitatea și corectitudinea procesului.

„Se lucrează la acel sistem informatic care, pe de o parte, să asigure confidențialitatea, pentru că a fost o cerință a magistraților, și, pe de altă parte, ca acest mecanism să nu poată fi contestat, adică cineva să ne acuze că am pus voturi de la unul sau de la altul”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat despre anumite persoane implicate în sistemul judiciar, Dan a refuzat să comenteze individual: „Din păcate, nu pot în momentul acesta să vă răspund persoană cu persoană, pentru că m-aș antepronunța și ar fi nelegal. Eu vă încurajez, în afară de a vă informa din presă, să discutați de asemenea cu oameni din sistemul de justiție”.

Nicușor Dan: „Eu vin din societatea civilă”

Un moment tensionat a apărut atunci când o protestatară i-a cerut să poarte un dialog mai amplu cu societatea civilă. Răspunsul președintelui a fost prompt: „Doamnă, eu vin din societatea civilă, am stat 20 de ani acolo. Credeți că deodată m-am cotit, așa, ca să stau un puf? Sau ce credeți că mi s-a întâmplat?”.

În semn de deschidere, liderul de la Cotroceni i-a invitat pe protestatari să propună 10 nume de procurori pe care îi consideră potriviți pentru funcții cheie. Cu toate acestea, atmosfera a rămas tensionată, iar protestatarii și-au exprimat în continuare nemulțumirea față de procesul decizional din domeniul Justiției.

